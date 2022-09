Elenoire Ferruzzi piange per Luca Salatino al GF Vip dopo la lite/ “Io perdono tutto ma non le prese in giro”

Elenoire Ferruzzi si sfoga dopo la lite con Luca Salatino al GF Vip

Dopo la lite che c’è stata alcune ore fa con Luca Salatino nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi si sfoga con l’amica Sara Manfuso (qui il video). Dopo aver deciso di dichiarare a Luca i suoi sentimenti ed aver da lui ricevuto un due di picche, Elenoire è affranta e delusa e non trattiene qualche lacrima mentre si sfoga con Sara, facendo capire di sentirsi un po’ presa in giro dall’ex tronista. La Manfuso, d’altronde, rincara la dose, facendo notare che anche lei avrebbe frainteso gli atteggiamenti di Salatino nei riguardi della Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi, lo sfogo al GF vip sull'ex fidanzato/ "Voleva un figlio e io..."

“Certamente se lui mi avesse fatto una cosa simile oppure comunque guardarmi negli occhi cantando una canzone, stuzzicarmi un pochettino, il contatto, andare vicino, ‘amore’, io sarei stata portata come te a pensare che c’è un interesse… – ha infatti sottolineato la Manfuso chiacchierando in disparte dal gruppo con Elenoire – Una donna d’esperienza come te non sbaglia su queste cose”.

Elenoire Ferruzzi, due di picche da Luca Salatino ed è lite / "Faccio un macello..."

Elenoire Ferruzzi: “Luca Salatino? Perdono tutto ma non le prese in giro”

Dal canto suo Elenoire Ferruzzi ha confermato le parole di Sara, che al contempo si dice dispiaciuto che ora quell’idillio iniziale che favoriva una bella atmosfera in Casa sia già finito. “A me faceva stare bene lui”, ammette Elenoire, sottolineando però che questa situazione “L’ha voluta lui, non io!” Asciugandosi qualche lacrima che cade di tanto in tanto, nascosta da un paio di grossi occhiali scuri, la Ferruzzi conclude lo sfogo, dicendosi per nulla disposta ad accettare che si prendano gioco di lei: “Io perdono tutto ma non le prese in giro”.

LEGGI ANCHE:

Elenoire Ferruzzi, cotta per Luca Salatino al Gf Vip?/ Lui: "Sono super fidanzato!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA