Elenoire Ferruzzi, retroscena piccante su Attilio Romina “L’ho conosciuto a un evento”/ “Lui non ricorda ma…”

Elenoire Ferruzzi, i dettagli dell’incontro con Attilio Romita

Elenoire Ferruzzi durante le nomination nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2022, dal confessionale ha parlato con Alfonso Signorini svelando ulteriori dettagli del primo incontro avuto con Attilio Romita. Elenoire, tra le preferite del pubblico, ha avuto la possibilità di fare la propria nomination nel segreto del confessionale. La scelta della Ferruzzi è caduta nuovamente su Attilio Romita e Signorini ne ha immediatamente approfittato per chiederle nuovi dettagli sul primo incontro con il giornalista. “Lo nomino per via di quel suono urticante che produce tutte le mattine camminando con quelle ciabatte”, ha detto la Ferruzzi.

Punzecchiata da Signorini, la Ferruzzi ha aggiunto che, il suono provocato dalle ciabatte di Attilio rientra tra quei rumori che non vorrebbe mai sentire nella sua casa. “(…) Appena si finisce di fare quello che bisogna fare, via immediatamente, vestire e via subito perché non ho voglia nemmeno di sporcare il parquet”.

Elenoire Ferruzzi racconta l’incontro con Attilio Romita

Dopo aver ascoltato la motivazione della nomination, Signorini ha così chiesto ad Elenoire Ferruzzi delucidazioni sul primo incontro con Attilio Romita. “Io e lui ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Tra l’altro non abbiamo mai parlato di questa cosa, ma avrò modo di affrontare l’argomento”, le parole della Ferruzzi che, questa mattina, ha raccontato tutto proprio a Romita.

“Forse tu non te lo ricordi, ma ci siamo incontrati per la prima volta ad un evento a Milano, ma tanti anni fa ed io non ero così”, ha svelato Elenoire svelando anche il nome del posto ad Attilio che poi tornando indietro nella memoria riesce a ricordare quell’evento. “Sarà stato sei o sette anni fa. Pensa che quella sera mi fidanzai con la mia attuale compagna”, ha detto.

