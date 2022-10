Elenoire Ferruzzi, la verità sulla crisi di Luca Salatino/ “Problema non è la fidanzata, ma…”

Elenoire Ferruzzi non nasconde le sue perplessità sulla crisi che ha portato Luca Salatino, nelle ultime ore, alla decisione di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip con la motivazione che alcune dinamiche del gioco non fanno per lui. Una posizione, questa, che vede la vippona di parere contrario: secondo Elenoire Ferruzzi, come ha svelato a Charlie Gnocchi nella notte in salotto, ci sarebbe qualcosa che va ben oltre la nostalgia per la fidanzata e il presunto fastidio per alcuni meccanismi del reality. Certo è che il pubblico si interroga su quale possa essere l’esatta genesi di una scelta così drastica su cui, ancora adesso, alcuni coinquilini stanno cercando di farlo ragionare per spingerlo a non gettare la spugna abbandonando volontariamente l’avventura.

Le ultime tensioni tra Luca Salatino e Cristina Quaranta tra le mura di Cinecittà – con l’ex volto di Non è la Rai a insinuare dubbi sui reali sentimenti del concorrente per la fidanzata Soraia – hanno alimentato la scelta del vippone di dire addio allo show. Una “rottura” improvvisa che lascerebbe scoperto, secondo molti telespettatori, il posto di inquilino tra i più “veri” nell’edizione del reality in corso. Mancano ormai poche ore alla nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini e le carte sembrano ancora incerte sul tavolo delle scelte…

Il sospetto di Elenoire Ferruzzi sulla crisi di Luca Salatino: “Il problema non è la fidanzata”

Elenoire Ferruzzi avrebbe più di un sospetto per credere che la crisi di Luca Salatino non sia strettamente legata alla nostalgia per Soraia, la sua fidanzata. A detta della concorrente del GF Vip 7, infatti, vi sarebbero motivi per credere che la sua decisione di abbandonare la Casa sia legata a ben altri problemi. Problemi tra cui non rientrerebbe affatto la dolce metà che lo aspetta fuori dalle mura di Cinecittà.

Nel corso di una chiacchierata notturna in salotto con Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi ha parlato apertamente del suo punto di vista sul loro compagno d’avventura e sulle ultime evoluzioni negative del suo umore e del suo percorso nel programma. “Non è stupido – ha commentato Elenoire Ferruzzi parlando di Luca Salatino –. Non è il problema della fidanzata, il problema è in lui, interiormente. Si è ancorato a una persona, poteva essere chiunque”. A detta della vippona, dunque, l’origine del malessere di Luca Salatino nella Casa non riguarderebbe il suo amore per la compagna fuori dal reality ma avrebbe radici ben più profonde. Nella notte, Charlie ha espresso la sua volontà di aiutarlo a trovare la serenità e a resistere all’interno del gioco, ma la situazione sarebbe ora davvero a un bivio decisivo…

