Elenoire Ferruzzi rientra al GF Vip?/ “Sarei pronta, mi divertirei e farei divertire”

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata mesi fa dal Grande Fratello Vip 2022 per aver sputato al passaggio di Nikita Pelizon. L’attrice, in un’intervista a Casa Chi, ha svelato di essere pronta a tornare nella casa ma che affronterebbe l’esperienza in modo completamente diverso.

Come riporta Biccy, l’attrice dichiara: “Se fossi pronta a rientrare nella casa del GF Vip? Sì. Adesso da fuori ho visto tutto da un’altra prospettiva. Mi comporterei in maniera molto diversa. Appena entri vivi la casa in un determinato modo da concorrente e da persona a cui vengono privati gli affetti primari, come mia madre nel mio caso, che sento tutti i giorni. Questa cosa era motivo di grande stress per me. Se dovessi rientrare affronterei in tutt’altro modo la cosa. Per breve che possa essere l’esperienza, mi divertirei e farei divertire. Ormai i meccanismi li ho capiti e non mi farei intaccare da determinate situazioni sentimentali e da certi bisogni che nella casa vengono falsati. Quindi mi divertirei e di questo ne sono sicurissima“.

Elenoire Ferruzzi ha anche parlato del suo compagno di avventura Daniele Dal Moro, ai microfoni di Casa Chi, con il quale non sembra voler avere nessun rapporto. L’attrice, come riporta Biccy, dichiara: “Sì ho visto quello che fa con Martina e Oriana. Se è davvero interessato a una delle due ragazze?”

E ancora: “A lui fondamentalmente non interessa nessuno. Né Martina, né Oriana e né nessuno. Lui non vuole bene a se stesso e non può voler bene ad altre persone. Ha reazioni forti e brusche con le donne. Con Martina è andato bello pesante perché lui purtroppo ha questo brutto vizio di farti molto affezionare con modi affettuosi e poi scatta l’altra parte. Lui ha ingannato anche me e io ho sofferto moltissimo. Daniele mi ha ingannata e usata. Io gli ho voluto veramente bene e lui no. Per quanto dica il contrario io so la verità”.

