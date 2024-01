Elenoire Ferruzzi: “Sono stata cacciata per colpa di gente di me*da…”/ Lo sfogo dell’ex Gfvip é virale!

Grande fratello, Elenoire Ferruzzi é furiosa in uno sfogo social contro il reality show e l’occhio pubblico

É un’Elenoire Ferruzzi particolarmente critica la protagonista dello sfogo social sul Grande Fratello, più virale del momento. Riattivatasi sul social X, dopo aver riservato una serie di post tranchant ai danni della concorrente nel gioco della Casa, Anita Olivieri, l’ex Grande Fratello vip 7 torna a pronunciarsi sull’uscita di scena dall’edizione del noto reality show dello scorso anno. Questo, tacciando sibillinamente la produzione del reality di aver decretato la sua uscita dalla TV per l’influenza degli haters a suo carico.

Il riferimento del messaggio al vetriolo, che scatena intanto un tripudio di interazioni social, da parte dell’ex gieffina dichiaratamente trans e fedele sostenitrice della chirurgia e medicina estetica é alla produzione di Grande fratello vip 7. Il gioco Mediaset conveniva per un televoto flash ai suoi danni, in seguito ad alcune dichiarazioni dell’allora vippona su una coinquilina. Elenoire Ferruzzi, per effetto di una nomination al televoto lampo nel gioco, veniva punita dal pubblico a casa con il 90% dei voti per la sua eliminazione, questo dopo aver accusato Nikita Pelizon di portare sfiga. Un’accusa che ha scatenato le contestazioni dell’occhio pubblico di Grande fratello nel web, fino a dare vita al televoto critico che ha suggellato l’uscita di scena dalla Casa.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi sul Grande Fratello diventa virale

E a distanza di diversi mesi dall’eliminazione lampo subita al Grande Fratello, intanto, l’ex GFVIP Elenoire Ferruzzi sfoga il malcontento vissuto per l’accaduto, al rientro social, tra un messaggio e l’altro scambiato con gli utenti.

“Al GF sono stata cacciata “come dici tu per colpa di gente di merda come voi perché l’Italia e’un paese di transfobici di merda -esordisce al vetriolo, l’ex Grande Fratello vip 7, in replica alle critiche di chi contesterebbe i suoi ultimi messaggi lanciati online-, la colpa è la vostra non mia!!! Appena sono entrata sono stata ricoperta di insulti immotivati sulla mia persona sulla mia anagrafica sul mio modo di essere in continuazione quotidianamente miliardi di insulti e adesso voi vi preoccupate per quella cessa di Perla?”. Insomma, una compagine nel web si direbbe intollerante ai suoi interventi critici sul gioco del Grande Fratello 2024 corrente, in particolare quelli che concernono la gieffina in corsa, Perla Vatiero.

“Ve ne potete andare a fare in culo !!!- prosegue, quindi, senza filtri, Elenoire Ferruzzi, di tutta risposta, nel messaggio critico targato Gfvip sul Grande Fratello e le sue dinamiche correnti, destinato anche all’occhio pubblico del reality show-, dove eravate quando Insultavano me???? Dove???? Dovee???? Anche io sono stata insultata immotivatamente senza motivo appena entrata e voi dove eravate?”.

Quindi, in conclusione il duro sfogo dell’ex Grande fratello vip 7 é così destinato ai supporter di Grande fratello 2024 e i suoi protagonisti, con un’accusa generale non troppo velata di transfobia della popolare influencer Gfvip, Elenoire Ferruzzi: “dove erano le vostre difese? Nessuno di voi in mia difesa !!! E sapete perché? Perché siete dei transfobici di merda! e tutti gli insulti che la gente mi rivolge li ritenete giusti! Brutti pezzi di merda che Dio vi stramaledica!!! Ogni insulto ogni pensiero cattivo che mi rivolgete deve essere una maledizione per voi”.

