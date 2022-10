Elenoire Ferruzzi “spinge” Luca Salatino al ritiro dal GF Vip/ “Andasse, è diventato aggressivo”

Luca Salatino pensa a lasciare la Casa del GF Vip: le sue parole

Negli ultimi giorni, Luca Salatino ha manifestato un forte disagio nel permanere al Grande Fratello Vip 2022. Il motivo scatenante è stato il litigio con Cristina Quaranta che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a voler abbandonare la Casa.

Come riporta Biccy, Luca Salatino si è sfogato con i suoi compagni dicendo: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”. Ma cosa ne pensano gli inquilini della Casa? A dire la sua è sicuramente Elenoire Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi commenta il possibile ritiro di Luca Salatino dal GF Vip

Elenoire Ferruzzi, dopo aver saputo dell’intenzione di Luca Salatino di lasciare il Grande Fratello Vip 2022 ha detto la sua. Parlando con Patrizia Rossetti, come riporta Biccy, l’attrice sbotta: “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone ed io gli insulti non li accetto.”

E ancora: “Noi abbiamo una struttura completamente differente dalla sua, con tutte le fragilità del caso. Sta diventando aggressivo nei mondi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo”. Parole molto forti che risultano strane considerando che Elenoire Ferruzzi aveva ammesso di avere una cotta per lo chef romano. Cosa è cambiato tra loro?

