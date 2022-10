Luca Salatino vuole abbandonare il GF Vip?/ “Giochetti e trucchetti non fanno per me”

Luca Salatino andrà via dal GF Vip? Momenti di sconforto per il gieffino

Luca Salatino sta vivendo momenti di grande difficoltà al Grande Fratello Vip 2022. Il motivo è una lite con Cristina Quaranta che mette in dubbio i sentimenti che prova per la sua fidanzata Soraia. La tensione getta nello sconforto l’ex tronista di Uomini e Donne che pensa di lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Il vippone si confida in giardino con Charlie Gnocchi e dell’amico George Ciupilan e dichiara: “Sto gioco non fa per me, non ce la faccio. Giochetti, trucchetti, io non sono così. Purtroppo…”. A consolare Luca Salatino si aggiunge anche Antonella Fiordelisi che lo invita a riflettere e non prendere decisioni spinto dalla rabbia e l’impulsività. Cosa farà il gieffino? Andrà davvero via dalla Casa? Intanto, il web sostiene il concorrente che viene considerato uno dei più puri e veri di questa edizione del reality e sembra essere il preferito al momento.

Luca Salatino e Cristina Quaranta sono stati protagonisti nella notte, di una lite accesa al Grande Fratello Vip 2022. Il motivo è un massaggio che Nikita ha fatto all’ex tronista, in cui Cristina avrebbe visto della malizia ma che lo chef romano ritiene solo un gesto d’amicizia: “Questo è quello che pensi te, ma Soraia lo pensa allo stesso modo? Questo è il senso”.

A questo punto, Luca Salatino si infuria e replica alla Quaranta: “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è.”

