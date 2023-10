Elenoire Ferruzzi stronca il Grande Fratello 2023/ “Fa schifo! Avete parlato di noi dell’anno scorso ma…”

Elenoire Ferruzzi al veleno contro Massimiliano Varrese e Anita Olivieri

Tra i tanti spettatori del Grande Fratello 2023, ce n’è una in particolare che è piuttosto agguerrita e che non manca mai di esprimere il proprio schietto pensiero sui social: Elenoire Ferruzzi. L’ex Vippona, in particolare nel corso della puntata di ieri, ha condiviso una serie di messaggi sul proprio profilo Twitter, non risparmiando critiche al vetriolo verso alcuni concorrenti. Parlando di Massimiliano, sempre più nel turbine delle polemiche, ha manifestato il suo totale dissenso: “Quel Varrese un criceto cattivo“.

Ma non risparmia critiche nemmeno ad Anita Olivieri: “Quell’Anita che ce**a convinta proprio la classica ragazza convinta di essere una Stra fi*a ma poi ovviamente qualcosa è andato storto, con quella bocca tutta storta quei denti quell’occhio all’in giù. Rispecchia esattamente tutte le ce**e convinte in Italia“. Parlando invece di Rosy Chin, scrive: “Sembra l’etichetta della vecchia Romagna“. Chi invece è entrata nel suo cuore, e per la quale fa il tifo, è Beatrice Luzzi: “Amo Beatrice l’ho detto!“.

Ma sono numerosi i tweet di Elenoire Ferruzzi, indirizzati non solo contro i concorrenti, ma anche contro il Grande Fratello 2023 stesso. Più volte l’ex Vippona aveva ricordato la sua esperienza nel reality, in seguito alla quale ha ammesso di aver perso numerosi soldi a causa dell’interruzione di alcuni lavori che aveva in ballo. Ora, la Ferruzzi ha paragonato la scorsa edizione a quella in corso, che non approva affatto: “Questo programma fa completamente schifo, avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso è l’unica che lo tiene in piedi“.

Tra i tanti tweet, spunta anche un messaggio di apprezzamento per Heidi Baci e l’ennesimo supporto per Beatrice Luzzi: “Io voglio assolutamente complimentarmi con Heidi perché è una donna giusta e di carattere, che non si è fatta assolutamente trascinare da un gioco, ma appena saputo dei problemi all’esterno lo ha lasciato, è questo che si fa! quello è un gioco di me*a. La vita è altro!“.

