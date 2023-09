Elenoire Ferruzzi shock: “Ho perso 70mila euro dopo il Grande Fratello Vip”/ “I lavori si sono bloccati…”

Elenoire Ferruzzi, la confessione dopo il Grande Fratello Vip

Dall’11 settembre scorso, è tornato in onda il Grande Fratello con un’edizione nuova che prevede la partecipazione di concorrenti vip e nip. Tuttavia, nella mente del pubblico ci sono ancora i concorrenti della scorsa edizione che, per più di sei mesi, hanno fatto compagnia ai telespettatori. Tra i vip della scorsa edizione del reality c’era anche Elenoire Ferruzzi la cui avventura è finita dopo alcune settimane per scelta del pubblico che ha scelto di mandarla a casa dopo un televoto deciso dalla produzione. A distanza di mesi da quell’avventura, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare del reality raccontando di aver perso diversi compensi per una serie di lavori che non si sono concretizzati.

“Un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico mi hanno massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante” – ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Fanpage – “Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto. Ho perso più di 70 mila euro”.

Le parole di Elenoire Ferruzzi e l’attuale cast del Grande Fratello

Elenoire Ferruzzi non nasconde di essere stata delusa da quanto accaduto nel suo Grande Fratello Vip. A detta della Ferruzzi, alcuni gesti sarebbero stati puniti mentre altri no: “Ma potevano evitare di palesarlo come hanno fatto con altri. C’è gente che ha bestemmiato e non l’hanno mai mostrato perché non volevano far uscire certe persone”.

La Ferruzzi, inoltre, ha commentato anche l’attuale cast del Grande Fratello 2023: “Il cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata. Il nostro cast non era sbagliato. Hanno spinto loro determinate azioni. Incolpato persone e coperto altre”.

