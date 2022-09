Elenoire Ferruzzi umilia Antonino Spinalbese “È una cosa orribile”/ Cos’è successo?

Elenoire Ferruzzi attacca Antonino Spinalbese: “Ti comporti con tutti…”

Elenoire Ferruzzi arriva allo scontro con Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip ritiene che Spinalbese non sia sincero all’interno della casa e che stia adottando lo stesso comportamento nei confronti di tutti per accaparrarsi i favori del pubblico. Antonino Spinalbese si difende e asserisce che stare al centro dell’attenzione non gli è mai piaciuto: “Se avessi voluto essere al centro dell’attenzione ci avrei giocato più sopra”. Luca Salatino spiega a Spinalbese che lui dovrebbe accettare più se stesso senza sotterfugi. Elenoire Ferruzzi a quel punto interviene e dice: “Non esprimi mai sentimenti”. Antonino Spinalbese allora le chiede se lei riesce a manifestarli e la risposta non si fa attendere: “Lo faccio ampiamente credimi, anche troppo forse”.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi russa nella notte/ Antonino "si sta affogando". E sul web..

Antonino Spinalbese spiega di essere frenato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma Elenoire Ferruzzi gli fa notare: “Ti comporti con tutti allo stesso modo e non provi trasporto emotivo per nessuno. E’ una cosa orribile”. Antonino Spinalbese a quel punto prende in giro Elenoire e quando le si avvicina Ginevra che gli chiede di poggiare un bicchiere lui risponde: “Non posso essere gentile con te in questo momento”. Elenoire Ferruzzi ribatte nuovamente: “Tanto lo sei con tutti”. Antonino le spiega: “Tu scambi la gentilezza con la falsità”. Elenoire Ferruzzi conclude dicendo: “Non cambierò idea”.

Elenoire Ferruzzi contro gli autori del GF Vip/ "Montano i circhi, è allucinante"

Elenoire Ferruzzi svela il suo vecchio nome femminile e…

Quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha raccontato del suo percorso di transizione. Nelle scorse ore, confidandosi con Ginevra Lamborghini e Nikita Pelizon, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare e del suo passato e ha rivelato a loro come mai si chiama Elenoire e qual era il suo vecchio nome, quando aveva 18 anni. Tutto è iniziato quando aveva 18 anni e uno sconosciuto le aveva iniziato a gridare Elenoire. Elenoire ha raccontato: “Ho deciso il mio nome in modo stranissimo. Stavo correndo da Porta Venezia verso San Babila. A un certo punto è uscito uno, io mi facevo chiamare con un altro nome all’epoca. Questo è uscito da questi bei palazzi di Porta Venezia. Lui gridava ‘Elenoire, Elenoire’. Io mi sono girata di scatto e lui mi guarda e mi dice ‘ma tu allora sei Elenoire?’. Io gli ho detto di no ma era tutto strano. Però mi è piaciuto talmente tanto questo nome, in quella situazione, che mi sono detta ‘però questo nome mi piace tanto’. E quindi lì ho deciso che quello sarebbe stato il mio vero nome. Così è nato”.

Elenoire Ferruzzi, crollo e lacrime al GF Vip: "Non sto bene"/ Luca Salatino...

Poi Elenoire Ferruzzi svela qual era il suo vecchio nome: “Non è che io potessi capire che lui avesse sbagliato nome. No, perché lui avrebbe dovuto dirmi ‘guarda scusami se ho gridato’. No, lui mi guardava e mi chiedeva se fossi io. Chissà per chi mi aveva scambiata. Però lui aveva un’espressione davvero strana. Ragazze è stata una cosa particolare un po’ surreale. Come se quel nome me l’avessero voluto dare, mi ha scelto. Ero giovanissima, si tratta di una cosa successa tanti anni fa. Qual era il mio vecchio nome? Luce. Anche quello era un nome bellissimo. Avevo 18 anni, quel nome non è molto usato comunque. Non è facile sentire qualcuno che si chiama Luce, ma forse non era adatto e per questo mi chiamo diversamente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA