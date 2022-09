Elenoire Ferruzzi, vittima di bullismo:”A scuola insulti, prese in giro e botte”/ Il racconto choc…

Elenoire Ferruzzi e il processo di transizione: “Sono stati gli altri…”

Elenoire Ferruzzi ha varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. Nella sua clip di presentazione ha parlato della transessualità e del processo di transizione: “Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”. Tempo fa su Twitter anche confessato di essersi sottoposta alla vaginoplastica, un intervento lungo e doloroso durato ben tredici ore. In un’intervista al Settimanale Chi, Elenoire Ferruzzi ha dichiarato di aver capito grazie agli altri di essere nata in un corpo sbagliato: “Sono stati gli altri a farmi sentire diversa, sbagliata. Con le prime vessazioni iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”.

Elenoire ha raccontato un episodio in particolare in cui la maestra dopo aver scoperto il suo innamoramento per un compagno la umiliò davanti alla classe: “Alle elementari ero innamorata del mio compagno di banco, Paolo. Durante qualche lezioni iniziai a disegnare sul diario un cuore rosso con vicini i nostri nomi. La maestra dal nulla prese il diario, lo mostrò alla classe e iniziò ad urlare: “Avete visto il vostro compagno cosa sta facendo? Vergogna”. Tornai a casa distrutta, affranta e delusa”, ha dichiarato.

Elenoire Ferruzzi vittima di bullismo: “Insulti, prese in giro e…”

La prima persona ad accorgersi del malessere di Elenoire Ferruzzi fu la madre. Nell’intervista al Settimanale Chi, Elenoire ha raccontato: “Mia madre si accorse subito del mio malessere e in tempi non sospetti ne disse di ogni alla maestra ricordandole i principi fondamentali del suo mestiere. Quel gesto così duro di mia madre mi fece sentire protetta, accolta, compresa per la prima volta”. Pur cambiando scuola però le cose non cambiarono e Elenoire continuò ad essere vittima di bullismo: “Ricordo il pulmino che mi portava da casa all’istituto come uno dei posti peggiori di sempre. Insulti, prese in giro e botte”.

A distanza di tempo, Elenoire Ferruzzi ha incrociato nuovamente coloro che gli avevano fatto bullismo e a tal proposto svela un retroscena inedito: “Con qualcuno ci ho anche fatto l’amore. Non mi aveva riconosciuta ma del resto sono cambiata molto. Tanto che quando rivelai la mia identità rimase a bocca aperta mi chiese scusa per il male che mi aveva fatto. Per me fu una vera rivincita”, ha raccontato.











