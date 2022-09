Elenoire Ferruzzi:”Voglio dormire con Antonino Spinalbese”/ La richiesta hot al GFVIP

Grande fratello vip 2022, Antonino Spinalbese riceve le avances di Elenoire Ferruzzi: il dialogo bollente

La prima puntata del Grande fratello vip 2022, andata in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5, ha riservato al pubblico tv le clip di presentazione dei 24 concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e, tra una ripresa e l’altra del reality appena avviato, un dialogo bollente tra Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese ora catalizza l’attenzione dell’occhio-pubblico. Si tratta di una confessione decisamente hot a cui si è lasciata andare l’influencer transgender sul conto dell’ultima ex fiamma di Belen Rodriguez, il bello e misterioso Antonino Spinalbese. Nel dettaglio, l’influencer trans dai lunghi capelli dalla tinta color platino ha espresso il desiderio di condividere il letto con Antonino, nelle ore seguite alla passerella che ha condotto i vipponi nella Casa più spiata d’Italia, con parole che hanno il sapore pepato di avances esplicite della Ferruzzi verso l’ex fotografo, etichettato dai più come “ex di Belen Rodriguez”.

Belen Rodriguez, Spinalbese fa dietrofront al GF VIP: "Non fatti per stare insieme"/ Lei reagisce snobbandolo

“Beh è ovvio, secondo te con chi potrei dormire -dichiara Elenoire al resto dei coinquilini nella Casa Grande Fratello Vip 2022, come emerge in un video diventato virale su TikTok, che ora manda il popolo del web in tilt, e la confessione hot poi prosegue con ulteriori parole scottanti che fanno anche le veci di Antonino- … con il mio bimbo, ma il bimbo è d’accordo… non ha potere decisionale”. La reazione dell’ex di Belencita è pronta e a tratti piccante: “Mi hai già preparato il letto” E la transgender ammette l’attrazione provata verso Spinalbese, confermando la sua volontà di trascorrere il resto della serata con l’aitante coinquilino, parlando al diretto interessato pubblicamente: “In realtà, amore sì… comodissimo “.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi "Amaurys Perez togliti le mutande"/ Momento hot in diretta

La reazione web al momento focoso del Grande fratello vip 2022

Insomma, Elenoire Ferruzzi sembra destinare un corteggiamento serrato ad Antonino Spinalbese, ormai rimasto single, reduce dalla rottura con la modella argentina, Belen Rodriguez, che nel luglio 2021 lo rendeva padre della primogenita Luna Marie. E le reazioni degli utenti al dialogo focoso del Grande fratello vip 7 del momento non si fanno di certo attendere, come le seguenti tra le più disparate: “Si sta formando una nuova coppia”; “Non mi piace tutto ciò che è eccessivo”; “Da Belen a Belin è un attimo”; “Vip, ma dove?”; “Idola lei”.

LEGGI ANCHE:

Elenoire Ferruzzi svela la verità dietro il tweet velenoso su Sonia Bruganelli/ "È parte del mio personaggio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA