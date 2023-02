Eleonora Abbagnato/ “Andai via da Palermo a 11 anni, danza? Passione non basta”

La stella della danza, Eleonora Abbagnato, è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina, e nell’occasione ha chiacchierato a tu per tu con Massimiliano Ossini: “Sono nata in una splendida città che è Palermo, studiavo in una piccola scuola di danza e da lì è nata questa grande passione e questo amore per tutta la mia vita. Sono andata via all’età di 11 anni, mi ha scoperto un coreografo Roland Petit”.

“Cercava questa bambina e la mia maestra ha dato il mio nome perchè ero già stata in stage importanti con maestri internazionali, avevo vinto concorsi internazionali. E quindi ho avuto la fortuna di stare sui palcoscenici più importanti del mondo insieme al Balletto di Marsiglia. A 11 anni ho lasciato la mia Palermo ma torno spesso perchè la mia famiglia vive lì, la mia città è sempre nel cuore, non l’ho mai lasciata”. Eleonora Abbagnato ha continuato: “La passione non basta ed è quello che insegno oggi ai miei allievi. Devi avere tanta passione, essere molto protetta, seguita da gente che ti vuole bene, sostiene e ti da valori. Nella danza devi avere tanto amore attorno”.

ELEONORA ABBAGNATO: “OGGI E’ MOLTO PIU’ IMPEGNATIVO…”

“Oggi è molto più impegnativo – ha proseguito Eleonora Abbagnato riferendosi al suo ruolo di maestra – ma continuo a danzare per stare insieme a questo mondo meraviglioso che ti da tanto, ma dirigere oggi è più faticoso di ballare”. Sull’evento che ci sarà il 25 febbraio in quel di Roma, Eleonora Abbagnato ha concluso: “Presentiamo un grande titolo che è un classico che è La Bayadere, noi siamo stati educati con il coreografo che è il mio braccio destro del Teatro dell’Opera che ha fatto le coreografie ed ha preso spunti dal passato, ma le ha rimodernizzata nel suo stile, creandole coreograficamente sui nostri ballerini. C’è uno scenografo magnifico che ha realizzato le scenografie, mentre i costumi sono realizzati da Anna Biagiotti. E’ creato per la prima volta, una creazione mondiale con grandi artisti e ospiti e ci saranno anche i nostri allievi, i bambini saranno presenti. C’è tutto un lavoro intenso del teatro compresa la scuola che dirigo da settembre. Spero verrai”, ha concluso Eleonora Abbagnato rivolgendosi a Massimiliano Ossini.

