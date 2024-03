Eleonora Abbagnato: “Da piccola ero una pazza”/ “Carla Fracci? Era bella tosta ma…”

Eleonora Abbagnato parla del docufilm sulla sua vita: “Da piccola ero il terrore delle altre bambine”

Eleonora Abbagnato, étoile ed eccellenza italiana della danza, è ospite a La volta buona di Caterina Balivo. La ballerina parla del suo percorso di vita: “Mi rinchiudevo in una stanza e piangevo di nascosto altrimenti mia madre mi avrebbe portata via“.

Durante la trasmissione, è andato in onda un estratto del docufilm di Abbagnato Una ragazzina ambiziosa, in cui la ballerina parla della sua vita e carriera. Nello spezzone ad essere intervistata è la prima maestra di danza del volto televisivo che ha parlato dei suoi esordi nel mondo della danza: “Era il terrore delle altre bambine perchè lei doveva già essere la prima. Era considerata quasi un boss perchè era lei che manovrava tutte le sue compagne. Riusciva a far andare via pure le compagne“.

Eleonora Abbagnato e il rapporto con Carla Fracci

Eleonora Abbagnato, ospite a La volta buona, ha parlato del rapporto con la grande ballerina Carla Fracci con la quale ha avuto un rapporto professionale per diversi anni.

“Ero una pazza, una bambina fuori dal normale. Carla Fracci? Era bella tosta; una grande che mi insegnava tante cose sul palcoscenico perchè lei era una grande professionista. Lei veniva da me, molto gentile e carina sempre, e mi diceva di abbassare un po’ di più la gamba. Io me ne fregavo e continuavo ad alzarla” ha dichiarato l’étoile. La ballerina ha poi parlato del video che ha girato per Vasco Rossi: “Lui ama la danza, magari ama anche le ballerine” dice ironicamente: “E’ stato davvero bravo, veniva a vedere le mie prove per capire la coreografia“.

