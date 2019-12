Eleonora Abbagnato lascia la danza/ Addio a sorpresa: “Mia madre è malata, devo…”

Clamoroso annuncio di Eleonora Abbagnato che, a soli 41 anni, ha annunciato di voler dire addio alla danza per motivi familiari. L’etoile originaria di Palermo e che nel 2015 era stata nominata a dirigere il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma ha spiegato che il prossimo 23 dicembre danzerà per l’ultima volta nella prestigiosa cornice dell’Opéra di Parigi col balletto Le Parc (per le coreografie di Angelin Preljocaj e sulle musiche di Wolfgang Amadeus Mozart) dato che dal 2020 in poi ha deciso di stare accanto a sua madre. In una intervista concessa di recente al magazine rosa “Io Donna” la Abbagnato ha dato l’annuncio spiegando che l’esibizione parigina e una festa organizzata da Dior saranno per il momento le sue ultime apparizioni pubbliche dato che adesso la priorità nella sua vita è la salute della mamma, malata da tempo di leucemia cronica e a cui ha deciso di starle vicino, rimediando peraltro al fatto che in passato la ballerina non sempre è riuscita a occuparsi di lei.

ELEONORA ABBAGNATO LASCIA LA DANZA, “DEVO STARE VICINA A MIA MADRE”

“Mia mamma sta molto male e ora continua la sua terapia: quando si era ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo avvicinare” ha raccontato Eleonora Abbagnato nella succitata intervista rilasciata a “Io Donna”, aggiungendo di sentire questo come un suo dovere ora che i ruoli delle due donne si sono invertiti. E parlando dell’addio a quel mondo che è stato la sua vita fin da piccola, la compagna dell’ex calciatore ed oggi opinionista Federico Balzaretti, ha ricordato con una punta di nostalgia ma anche senza rammarico questo lungo arco di tempo: “Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42, dunque mi preparo all’addio come per un matrimonio” ha confessato la Abbagnato, rivelando pure per quella che in fondo sarà come una sorta di celebrazione ci saranno tutti gli amici di una vita, la sua famiglia, ma anche i coreografi e i colleghi conosciuti, le altre étoile, e i suoi partner. “Non vedo l’ora di ricordare assieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni” ha concluso la ballerina che tornerà a dedicarsi non solo alla madre ma pure alle due figlie, Lucrezia e Ginevra, avute una da Balzaretti e l’altra da una precedente relazione.

