Eleonora Abbagnato nel caos: “Insulta i ballerini”/ Opera di Roma, Rsu: “Inadeguata”

«Insulta i ballerini»: questa l’accusa mossa nei confronti di Eleonora Abbagnato. La direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma è finita nel mirino del sindacato Rsu, con i danzatori sul piede di guerra per il trattamento riservato dall’ex etoile: «Teatro di me*da» e «Andate tutti a fare in cu*o! Non vi rinnovo il contratto» sono solo alcuni degli epiteti pronunciati dalla palermitana e riportati in una lettera di Rappresentanza sindacale unitaria indirizzata al sovrintendente Carlo Fuortes e pubblicata dall’Adnkronos. La Abbagnato è stata definita irrispettosa e inadeguata a ricoprire il ruolo di direttrice. Insulti, rabbia ma non solo: non sarebbe la prima volta che la 41enne si sarebbe lasciata andare a questi sfoghi, con tanto di minacce e il mimo offensivo del gesto dell’ombrello.

ELEONORA ABBAGNATO NEL MIRINO DEL SINDACATO: “INSULTA I BALLERINI”

«Altro e non meno grave problema è la scarsa presenza in Teatro della Direttrice la quale, il più delle volte, delega la preparazione dei Balletti ad assistenti spesso impreparati e che ‘rimontano’ le coreografie tramite l’uso di video a dimostrazione, ancora una volta, di una scarsa attenzione alla deontologia professionale e di una discutibile interpretazione del proprio ruolo», si legge ancora nella lettera del sindacato Rsu, che ha chiesto a chiare lette un cambio di passo alla Sovrintendenza dell’Opera di Roma. La Compagnia «esige una Direzione consona al proprio prestigio, sia dal punto di vista artistico che da quello meramente gestionale», invocando dunque una sanzione nei confronti di Eleonora Abbagnato e la sua sostituzione in qualità di direttrice: attesi aggiornamenti nelle prossime ore con la replica della diretta interessata e la presa di posizione della Sovrintendenza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA