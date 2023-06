Eleonora Baldwin, nipote Vittorio De Sica/ “Nonno tenerissimo, ha amato e si è fatto amare”

La nipote di Vittorio De Sica, Eleonora Baldwin, figlia di Peter Baldwin e di Emilia De Sica, è stata intervistata questa mattina ospite del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “Per me era un nonno come tutti, non era un regista, famoso, era un nonno con cui giocavamo e che mi dirigeva. Io con la mia goffaggine volevo ballare con lui, lui era molto gentile, un nonno tenerissimo”. E ancora: “Lui era elegante, tenerissimo e attento a tutti, per niente strafottente, quello mai, sempre onesto”.

Quindi ha svelato un rituale riguardante Vittorio De Sica: “C’era un pranzo della domenica, lui veniva a casa a pranzo da mamma, lui amava mangiare tutto, era un buongustaio, poi dopo pranzo andava a fare il riposino nella camera che poi è diventata mia. Il mio ruolo era di portargli il caffè ed era un attimo nostro di condivisione, lui si beveva il caffè e poi mi lasciava il fondo”. Quando lo rivede nei film cosa vede Elenora Baldwin? “Io vedo nonno, vedo il grande artista certo, ma per me rimane sempre il nonno del caffè, del balletto e del pranzo della domenica”.

ELEONORA BALDWIN, NIPOTE DI VITTORIA DE SICA: “ERO TROPPO PICCOLA MA…”

Parlava mai di amore? “Ero troppo piccola, lui comunque ha amato moltissimo e si è fatto anche tanto amare”. Vittorio De Sica è stato anche molto generoso con i suoi artisti e attori, essendo un grande regista che entrava in perfetta sintonia con le persone, aggiungono in studio. L’intervista ad Eleonora Baldwin si è conclusa con un bel mambo in onore di De Sica e Sophia Loren, ballato da Serena Autieri, la conduttrice di Uno Mattina Estate e Tiberio Timperi, quest’ultimo visibilmente emozionato.

Eleonora Baldwin, come il nonno ma anche lo zio Christian De Sica, lavora nel mondo del cinema. Secondo quanto si legge su Imdb ha preso parte a numerosi film come ad esempio The American con Geoerge Clooney di cui è stata supervisore della sceneggiatura, ma anche Casanova, il Rito, Christine Cristina e molti altri ancora.











