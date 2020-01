Eleonora Boi, foto di passione in piscina con Danilo Gallinari/ “Caro 2020…”

Eleonora Boi ha festeggiato la fine del 2019 e l’arrivo del nuovo anno con una bellissima foto che ha fatto letteralmente impazzire i fan. La bellissima giornalista, infatti, si è fatta immortalare in uno scatto in cui mostra tutto il suo corpo da urlo in compagnia del fidanzato Danilo Gallinari, giocatore di basket. Ad accompagnare lo scatto anche una breve didascalia dedicata tutta all’arrivo del nuovo anno: “Caro 2020, per fare meglio del tuo predecessore dovrai veramente impegnarti ma io voglio darti fiducia”. Del resto il 2019 è stato un anno davvero improntate e ricco di soddisfazioni per la giornalista cagliaritana che proprio sui social ha voluto condividere con tutto il suo pubblico e i suoi follower la gioia nell’andare incontro al nuovo anno. La giornalista da circa un anno ha deciso di lasciare l’Italia proprio per amore; Eleonora, infatti, vive negli Stati Uniti dove si è recata per amore e per seguire il compagno Danilo Gallinari cestista Nba degli Oklahoma City THunder. I due si sono conosciuti a Milano: lui giocava nell’Olimpia, mentre lei per la redazione sportiva di Mediaset.

Eleonora Boi: “ho sempre sognato di diventare una giornalsita”

Bella, anzi bellissima, Eleonora Boi è una giornalista sportiva. Intervistata dal sito justfashionmagazine la Boi ha raccontato: “il mio più grande sogno è sempre stato diventare una giornalista, ho avuto sin dall’infanzia una grandissima passione per la scrittura. Realizzarlo non è stato sicuramente facile e non sempre le cose sono andate come avrei voluto, mi ritengo comunque molto fortunata perché non a tutti viene data la possibilità di svolgere il lavoro per cui si è studiato duramente”. Oltre alla passione per il giornalismo e la comunicazione, Eleonora ha rivelato anche di essere una grande appassionata di viaggi. Una passione nata anche per via delle sue origini visto che è nata a Cagliari: “ho preso l’aereo da sola per la prima volta quando avevo dieci anni. È un amore nato davvero tanto tempo fa, negli ultimi anni in realtà ho viaggiato poco perché non avevo tempo libero e sfruttavo i pochi giorni di ferie a disposizione per tornare dalla mia famiglia in Sardegna ma in questo 2019 mi sono rifatta del tempo perduto. Sono riuscita a visitare tante città che non conoscevo come New York, San Francisco e paesi come Taiwan ma anche tornare in due delle città che amo di più Londra e Parigi. Ho avuto poi la possibilità di scoprire posti meravigliosi della nostra Italia, partecipando alla Mille miglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi) in data: 1 Gen 2020 alle ore 4:24 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA