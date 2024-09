Grande Fratello 2024, Eleonora Cecere si sfoga contro gli altri inquilini: “Adesso basta”

Dopo i primi giorni di pace e tranquillità l’aria nella casa del Grande Fratello 2024 inizia a surriscaldarsi e già si iniziano le prime discussioni e i primi scontri. Nelle scorse ore è l’ex volto di Non è la Rai Eleonora Cecere si è duramente sfogata contro alcuni inquilini per il troppo disordine in casa. “Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto. Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi!” si è sfogata duramente la concorrente del Grande Fratello 2024.

La sfuriata di Eleonora Cecere al Grande Fratello 2024 è poi continuata: “L’aspirapolvere la usate e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra. Poi magari arrivo io che sono la sce*a di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così. Non è che dico che siete stati tu e lei, parlo di tutti. Ho trovato tutto fuori dal magazzino, compresa l’aspirapolvere. Ok? Bene, giusto per mettere subito le cose in chiaro”. Sentendosi chiamati in casa gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 si sono giustificati, Shaila Gatta ha chiarito: “Non parlasse per me, perché io non ne so nulla. Io l’aspirapolvere l’ho presa, ma poi l’ho passata alla sua socia di Non è la Rai, dai, l’altra che fa Non è la Rai. L’altra, non mi ricordo come si chiama. Quindi io di sta scop nun sacc nient”.

Eleonora Cecere malore al Grande Fratello 2024: “Sto male, gran mal di pancia”

Dopo aver perso la pazienza ed essersi sfogata contro gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024, Eleonora Cecere si è sentita male. Prima si è chiusa in bagno e in seguito ha rivelato di sentirsi poco bene facendo preoccupare tutti soprattutto le sue due amiche Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Anche Enzo Paolo Turchi si è preoccupato: “Ha male forte alla pancia? Saranno state le troppe verdure? Quelle fermentano molto. Lei mangia abitualmente le zucchine e le carote?”. Per fortuna l’ex ragazza di Non è la Rai nella notte si è un po’ ripresa: “C’ho ancora un gran mal di pancia, sto male, è gonfia. E zitti che ora sto un po’ meglio. Fuori? No non posso uscire fa freddo, poi sto pure peggio”. Il malore di Eleonora Cecere per fortuna sembra non essere nulla di grave.