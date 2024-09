Eleonora Cecere, chi è l’ex volto di Non è la Rai

Questa sera si riaccendono i riflettori del Grande Fratello di Alfonso Signorini, la Casa torna ad aprire le porte e tra i primi concorrenti del nuovo cast troveremo Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai che parteciperà in coppia con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Ma chi è la celebre showgirl? Nata a Roma poco prima degli anni ’80, nel 1978, ha sempre avuto una spiccata passione per il mondo dello spettacolo e ha deciso di studiare recitazione e danza, arrivando al successo da giovanissima, quando aveva solamente 13 anni, lavorando in teatro con volti noti come Barbara D’Urso ed Enrico Montesano, è un ex volto del celebre programma Non è la Rai, anche se negli ultimi anni si era allontanata dalle scene per tuffarsi in una nuova avventura professionale.

Di quella sua avventura nel mondo dello spettacolo, però, Eleonora Cecere ha sempre custodito ricordi speciali, come raccontato in passato nella trasmissione I lunatici: “Quel format per me è stato molto importante sia per la mia formazione che per la mia crescita dal punto di vista artistico una grandissima scuola, avevo 12 anni. Eravamo e siamo ancora ragazze molto semplici, ci divertivamo tantissimo oltre a lavorare”.

Eleonora Cecere ha cambiato vita: cosa fa oggi

Dopo diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, Eleonora Cecere, che oggi è anche sposata e ha dei figli, ha raccontato di aver cambiato vita, fino alla decisione di accettare la proposta di Alfonso Signorini di entrare a far parte del cast del nuovo Grande Fratello, un’occasione troppo ghiotta per essere rifiutata e che potrebbe garantire nuove occasioni anche nel mondo dello showbiz.

Dopo essersi dedicata al teatro, finito nella morsa del Covid, Eleonora Cecere ha cambiato lavoro, come svelato a I lunatici: “Lavoro in una società di vigilanza con servizi fiduciari e ancora oggi faccio la vigilantes. Lo dico con molta fierezza, c’è da dire che però è un lavoro che ti porta a stare anche dodici ore fuori casa” ha detto con grande orgoglio la showgirl.

