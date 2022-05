Eleonora Cecere si scaglia contro la famiglia Rodriguez/ “Sono dei miracolati e…”

Eleonora Cecere e l’attacco alla famiglia Rodriguez: “Sono miracolati…”

L’ex volto di Non è la Rai Eleonora Cecere si scaglia contro i familiari di Belen Rodriguez. La showgirl non ha avuto grande fortuna nel mondo dello spettacolo e ritiene che in televisione non ci sia meritocrazia. Eleonora è contraria in merito alla partecipazione nei reality dei stessi volti e in un’intervista al Settimanale Nuovo ha lanciato in particolar modo una frecciata a Jeremias Rodriguez: “Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto”.

Eleonora Cecere definisce poi miracolati i familiari di Belen che lei non considera affatto dei vip. Secondo l’ex volto di non è la Rai il motivo per cui Jeremias continuerebbe a prendere parte ai reality sarebbe nell’intento di far parlare di sé: “Partecipa ai reality per far parlare di sé”. Poi aggiunge un particolare: “L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro”. In sostanza per Eleonora partecipare ad un reality per la famiglia Rodriguez significa far mantenere alta l’attenzione mediatica su di loro.

Eleonora Cecere fa un appello ad Alfonso Signorini: “Potrei dare tanto nella casa…”

Eleonora Cecere rivolge poi un appello al conduttore Alfonso Signorini. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Eleonora chiede a gran voce di poter partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Vorrei chiedere ad Alfonso Signorini di darmi questa opportunità. Potrei dare tanto all’interno della casa. Sono una buona giocatrice e una persona brillante. Poi potrei sfatare il pregiudizio secondo cui le ragazze di Non è la Rai non sanno fare nulla. In più potrei raccontare la mia vita tra le varie difficoltà”. Eleonora Cecere si riferisce alla malattia da cui è stata colpita, l’endometriosi. Il popolare volto di Non è la Rai ha dovuto sottoporsi ad un intervento di isteroctonia. Un percorso duro e complicato per Eleonora che era arrivata a pesare 38 kg: “Dopo l’intervento sono stata malissimo, avevo dolori ero molto debilitata e purtroppo ho avuto una setticemia”.

Qualche anno fa parlando di una eventuale partecipazione al reality Eleonora aveva confidato: “Sarebbe una grande opportunità professionale per la quale sono pronta a rimandare tutti i miei programmi. Potrebbe essere un trampolino di lancio, che mi permetterebbe di tornare in tv dopo tanti anni dedicati al teatro. E poi rappresenterebbe una rivincita: nel 2014 avevo fatto il provino per partecipare a L’isola dei famosi a pochi giorni di distanza dalla morte di mia madre. Io ero a pezzi ma lei ci teneva tantissimo che facessi quel provino e così sono andata lo stesso. Alla fine non venni selezionata e ora spero che la mia mamma da lassù possa aiutarmi. Nella Casa mi piacerebbe incontrare qualche mia ex collega di Non è la Rai. Sarebbe divertente”.











