Eleonora Daniele, annuncio a Domenica In/ Mara Venier madrina della figlia Carlotta

Dopo l’annuncio della gravidanza, Eleonora Daniele ne fa un altro. Durante la sua intervista a Domenica In ha rivelato che Mara Venier sarà la madrina della bambina che darà alla luce a giugno, Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane ha spiazzato tutti in diretta tv: ha infatti chiesto a “zia Mara” di battezzare la figlia. Subito la conduttrice di Domenica In si è commossa, quindi ha accettato senza esitazione. La proposta di Eleonora Daniele conferma l’affetto che lega le due donne venete. E infatti Mara Venier durante l’intervista ha mostrato il lato più intimo dell’amica e collega. Ad esempio, ha raccolto le sue confidenze e i ricordi prima da bambina e poi da adolescente e donna. Eleonora Daniele ha spiegato di essersi concentrata sulla carriera, pur senza dimenticare i suoi valori e le radici. «Pensavo di non farcela a restare incinta, troppo tempo dedicato al lavoro e ad altri pensieri». E invece sta per arrivare Carlotta.

ELEONORA DANIELE E LA PROPOSTA A SORPRESA A MARA VENIER

«Dopo il matrimonio, la magia». Eleonora Daniele parla così della gravidanza e dell’arrivo della figlia Carlotta. Dopo averci provato inutilmente, la conduttrice di Storie Italiane aveva quasi perso le speranze di diventare mamma. Poi a sorpresa è spuntato il segno positivo sul test di gravidanza. Dopo 16 anni di fidanzamento sono arrivate le nozze con Giulio Tassoni, ora la gravidanza a coronamento di un bel momento a livello privato. «Io ci avevo provato e mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita. Invece, dopo il matrimonio la magia. Si vede che Dio ha voluto così», ha raccontato Eleonora Daniele. La conduttrice ha spiegato a Mara Venier che per lei la maternità è un momento di «grande realizzazione di una donna», un «tassello» che voleva inserire nella sua vita. E ci è riuscita. «Mio marito è molto felice, quando gli ho detto che aspettavamo un bambino ha detto “Lo sapevo”». Oggi un’altra bella notizia: Mara Venier sarà la madrina della figlia Carlotta.

