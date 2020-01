ELEONORA DANIELE/ “Mia figlia Carlotta dentro me, Dio ha voluto così” (Domenica In)

Eleonora Daniele è emozionatissima mentre parla della piccola Carlotta, la bambina che porta in grembo: “Forse era dentro di me, nella mia testa, nei miei sogni. Dopo il matrimonio… la magia! Si vede che Dio ha voluto così”, ha commentato da Mara Venier. La conduttrice di Storie Italiane aveva ormai perso le speranze: “Non ci credevo più, pensavo di non farcela”, ha aggiunto. “Secondo me la realizzazione di una donna passa anche attraverso la maternità ed era un tassello che volevo metterlo nella mia vita”, ha aggiunto. Parlando del matrimonio con Giulio Tassoni, al quale è legata da 16 anni, ha rivelato: “ricordo che avevo le gambe che mi tremavano prima di entrare in chiesa, mia mamma mi guardava e piangeva. Giulio, anche lui tremava e sudava tutto, poi quando mi ha guardato mi ha detto sei bellissima e lì mi sono calmata”. Infine ha spiazzato Mara Venier con un invito: “mi piacerebbe che al battesimo di Carlotta tu le facessi da madrina”, facendo commuovere fino alle lacrime la padrona di casa di Domenica In. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

PIANGE: “MIA MADRE IVA? DA QUANDO È MORTO PAPÀ…”

Eleonora Daniele parla a Domenica in della madre Iva, una donna forte, che nella sua vita si è ritrovata ad affrontare numerose difficoltà, come la perdita di un figlio e del marito: “papà era malato da tanti anni – spiega la Daniele nello studio di Mara Venier – invece Luigi (il fratello, ndr) se n’è andato via un po’ così e il dolore è stato tanto; però – aggiunge la conduttrice di Storie Italiane – siamo state molto vicine, poi mia madre è una donna forte, dalla quale abbiamo imparato molto. Ci ha insegnato – aggiunge – a tenere duro anche nei momenti difficili e a guardare avanti, per ché la vita è questo”. Oggi Iva vive la popolarità di sua faglia in maniera riservata: “Da quando è morto papà, non ne viole sapere di telecamere”; ma non rinuncia a mandarle un tenero messaggio, al quale Eleonora Daniele replica tra le lacrime: “la amo tanto, spero di diventare una madre come lei, me lo auguro, perché ha sopportato tanto e mi ha insegnato tanto, una grande donna”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Eleonora Daniele: “Mia figlia si chiamerà Carlotta come mia nonna”

Eleonora Daniele è stata oggi la prima ospite di Domenica In. Sin dal suo ingresso la conduttrice di Storie Italiane ha voluto subito ringraziare Mara Venier: “La Venier mi ha portato bene, a maggio son venuta qua, ho espresso il desiderio di voler avere un figlio, a 43 anni pensavo di non poter più avere figli… Mara mi hai portato bene, grazie!”. La padrona di casa ha subito notato la pancia molto evidente: “E’ cresciuta tanto nelle ultime due settimane, era impossibile ormai tenerla nascosta, poi con tutte le nausee che ho avuto tutte le mattine… non puoi immaginare!”, ha commentato. Quindi ha spiegato come è arrivata alla decisione di rivelarlo al suo pubblico di Storie Italiane: “Quella mattina eravamo tornati dalle vacanze di Natale e non sapevo come dirlo, avevo il desiderio di condividerlo con i miei spettatori. Quella mattina ero molto emozionata e ho pensato, adesso lo dico! Non volevo più nascondere la mia pancia”. Quindi la Daniele ha spiegato come mai ha deciso di chiamare Carlotta la figlia che nascerà a giugno: “la mia nonna materna l’ho amata tantissimo, questo suo amore ho pensato che se avessi avuto una figlia femmina l’avrei chiamata così per restituirle un po’ di amore che lei mi aveva dato da piccola”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Eleonora Daniele a Domenica In

La conduttrice di Rai 2, Eleonora Daniele, sarà ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Dopo l’annuncio della gravidanza in corso e dell’arrivo della piccola Carlotta, la Daniele sarà sicuramente entusiasta di raccontare alla Zia Mara come ha scoperto di essere incinta, la reazione del marito Giulio Tassoni e quale sarà il suo futuro in televisione, visto che la conduttrice è impegnata ogni mattina con il suo programma Storie Italiane. L’annuncio in diretta è stato molto emozionante, tanto che la stessa Eleonora Daniele aveva le lacrime agli occhi quando ha confermato la voce che ormai circolava da tantissimo tempo sui social. In tanti avevano notato il cambiamento nelle sue forme, il viso più addolcito e gli outfit più larghi e morbidi sulla pancia. Un desiderio che si avvera per lei che, già 44enne, era ben consapevole che il tempo per affrontare una gravidanza in maniera tranquilla iniziava a diminuire.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni presto genitori

La conduttrice si è sposata nel mese di settembre dello scorso anno con Giulio Tassoni, l’imprenditore con cui era unita da 16 anni. Una vita insieme, un legame indissolubile, reso ancora più saldo dal grande passo che hanno deciso di compiere qualche mese fa. Ora la grande notizia della piccola Carlotta in arrivo andrà a coronare un bellissimo sogno per entrambi. Eleonora Daniele e Tassoni avevano parlato di matrimonio già diverse volte e si erano quasi avvicinati a realizzare questo passo nel 2014 e nel 2016 ma entrambe le volte sono stati costretti a rimandare le nozze per impegni lavorativi. Lui, infatti, è imprenditore e rampollo della famiglia Conti Tassoni di Niviano.

Eleonora Daniele sulla gravidanza: “Prima non ci pensavo, poi è cambiato tutto”

Diventare mamma è stato un desiderio che si è risvegliato solo pochi anni fa”, ha dichiarato Eleonora Daniele in una vecchia intervista a Chi. Era però ben consapevole che con l’età che avanza, la possibilità di avere un bambino può affievolirsi, ma lei continuava a sperare: “Ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio. Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere”. Ha dovuto attendere un po’ di tempo prima di poter finalmente coronare questo sogno, tanto che inizialmente ha deciso di tenerlo nascosto al pubblico a casa, forse per scaramanzia o probabilmente per essere sicura che tutto stesse andando per il meglio. Ma il pubblico ha un occhio molto attento e quando ha iniziato a notare alcuni cambiamenti nella forma fisica della Daniele, sempre perfetta e asciutta, ha iniziato a parlare di possibile gravidanza in corso.



