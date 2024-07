Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ Dall’incontro al Piper al matrimonio: “c’è sempre stato per me”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni, imprenditore schivo e riservato che dopo diversi anni di fidanzamento ha chiesto la mano della conduttrice. I due, infatti, sono sposati da diversi anni e l’uomo è stato una presenza costante ed importantissima nella vita della ex concorrente del Grande Fratello che ha rivelato “Giulio c’è sempre stato nelle difficoltà e non solo”. La conduttrice, infatti, ha dovuto affrontare e superare la scomparsa del fratello autistico venuto a mancare nel 2015. Un momento di grande dolore che ha lasciato un segno nella vita della conduttrice che parlando del fratello Luigi ha detto: “Quello che mi ha insegnato mio fratello non posso nemmeno spiegarlo a parola, è qualcosa di così forte, trascinante, emozionante, che nemmeno io riesco a spiegarlo”.

Tornando alla storia con Giulio, i due si sono incontrati al Piper, un locale molto noto di Roma. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine stando a quanto raccontato dalla conduttrice anche se all’inizio lui non sembrava così propenso per una conoscenza. Successivamente i due si sono ritrovati ad una cena di amici in comune e da quel momento hanno iniziato a conoscersi. Una conoscenza che è durata a lungo con la conduttrice che ha fatto anche gesti importanti per lui come ha raccontato: “in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino”.

Chi è Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele

Ma chi è Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele? L’uomo è un imprenditore romano che lavora nel settore della cosmesi e titolare di una società farmaceutica. Non è data sapere la sua età, ma Giulio è nato in un famiglia di nobili origini e tra i suoi discendenti c’è il famosissimo scrittore Alessandro Tassoni conosciuto per il poema satirico “La secchia rapita”. Proprio per questa discendenza, Giulio può vantare il titolo di conte Tassoni di Niviano. Il marito di Eleonora Daniele è molto riservato e discreto e in diverse occasioni è comparso accanto alla conduttrice di successo con cui vive una storia d’amore da tantissimi anni.

L’imprenditore non è presente sui social e per quanto concerne il suo lavoro si occupa di progetti legati alla produzione di trucchi e prodotti indirizzati all’estetica sia maschile che femminile.











