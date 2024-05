Eleonora Daniele, commossa in diretta tv/ “Le persone fanno i miracoli, questa è la forza della tv”

Eleonora Daniele si è commossa stamane in diretta tv, in occasione dell’ultima puntata di Storie Italiane, presentando la storia di due genitori di Ostia che finalmente sono riusciti a trovare una casa dopo aver vissuto a lungo in una roulotte con due bambini autistici, e nonostante avessero diritto ad un alloggio popolare.

“Queste storie mi fanno commuovere – esordisce la conduttrice tv Eleonora Daniele, con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata – vedervi lì per noi è la forza della televisione che non fa miracoli, ma le persone fanno i miracoli e questo è importante, vedervi lì mi fa commuovere”. Quindi ha aggiunto: “Loro avevano diritto ad una casa e si erano arenati in una questione di carte e non se ne veniva fuori, noi ci siamo messi tutti assieme per capire come si potesse risolvere questo problema e finalmente è stato risolto in fretta”. Eleonora Daniele si è poi commossa anche ai saluti finali: “Queste storie non le abbandoniamo mai non soltanto quando ci sono i riflettori accesi, alcune ci commuovono dice con le lacrime agli occhi ma questa è la vera forza del nostro programma arrivata all’undicesima stagione”.











