Eleonora Daniele: “Il parto? Uno shock”/ “Ripresa complicata, ma mia figlia…”

Eleonora Daniele racconta i dettagli del parto

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, Eleonora Daniele racconta la sua vita da mamma di Carlotta, frutto del suo amore con il marito Giulio Tassoni svelando anche i dettagli del parto. La conduttrice di Storie Italiane è diventata mamma a 43 anni e ammette che non era così scontato riuscire a restare “incinta in modo naturale, poco dopo il matrimonio con Giulio (Tassoni, ndr). È stato come un miracolo. In poco tempo la mia vita è radicalmente cambiata, con grande consapevolezza di voler costruire un nido assieme al mio uomo“.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Poi i dettagli del parto: “Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Eleonora Daniele e il desiderio del secondo figlio

Mamma innamorata di Carlotta che definisce “vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso”, Eleonora Daniele non nasconde il desiderio di avere il secondo figlio.

“Vorremmo, ma senza accanimento, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me”, ha ammesso la conduttrice di Raiuno.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA