Ospite oggi nel salottino di Caterina Balivo per la trasmissione ‘La volta buona’, Eleonora Daniele è diventata negli anni uno dei volti più noti ed apprezzai di casa Rai, alla conduzione di un ‘mostro’ sacro del palinsesto di Rai 1 ‘Unomattina‘ per una lunga parentesi della sua carriera ed oggi autrice e conduttrice del programma del mattino ‘Storie italiane‘ interamente incentrato sui più importanti casi di cronaca degli ultimi giorni: tra queste righe – per soddisfare i più curiosi tra voi lettori – approfondiremo nel dettaglio le risposte alla domanda ‘chi è Eleonora Daniele’ soffermandoci in un primo momento sulla sua vita privata e poi anche sulla lunga carriera che può vantare.

Di certo della vita di Eleonora Daniele sappiamo che è nata nell’agosto del 1976 in quel di Padova da genitori gestori di una piccola salumeria locale: ultima di cinque figli, fin da piccolissima si lega tantissimo al fratello Luigi che (racconterà qualche anno più tardi) era affetto da autismo e che fu centrale nella sua vita, tanto da dedicargli – dopo la tragica morte avvenuta nel 2015 – il suo secondo libro ‘Quando ti guardo negli occhi’. Dei primi anni della oggi conduttrice sappiamo anche che ha conseguito il diploma classico e che si è laureata nel 2013 (dopo aver mosso i primi passi televisivi) in Scienze della comunicazione iscrivendosi al contempo all’Ordine dei giornalisti.

Per diversi anni Eleonora Daniele è stata legata a Nicola Maccario, ma ben più importante è la relazione iniziata nel 2002 con l’imprenditore Giulio Tassoni: dopo 16 splendidi anni di amore, nel 2019 hanno deciso di convolare a nozze, dando anche poi i natali alla piccola Carlotta – che può vantare come madrina nientemeno che la zia d’Italia Mara Venier – l’anno successivo.

Chi è Eleonora Daniele: tutto sulla carriera dal Grande Fratello a ‘Storie italiane’

Ben più fitta e lunga – invece – la carriera di Eleonora Daniele che è iniziata nel 2001 con il ruolo di figurante nella trasmissione ‘La sai l’ultima‘ e poi proseguita con la partecipazione al Grande Fratello nel quale arrivò fino alla decima serata conquistando il cuore degli spettatori: da quel momento ha deciso di dedicarsi per qualche anno alla carriera di attrice, prendendo parte ad alcune famosissime serie come ‘Un posto al sole‘ e ‘La squadra’.

Dal 2004 al 2011 – come accennavamo già prima – Eleonora Daniele ha condotto l’amatissima trasmissione ‘Unomattina‘, dedicandosi poi fino al 2014 alla conduzione di ‘Linea verde’; mentre dal 2013 ha preso le redini del programma ‘Storie vere’ che abbandonerà nel 2017 per dedicarsi – solamente un anno prima di tornare su Rai 1 – a ‘Estate in diretta’: oggi – e questa è un’informazione decisamente nota – la vediamo ancora alla conduzione dello storico programma iniziato nel 2013 e che è stato rinominato nel 2018 ‘Storie italiane‘.