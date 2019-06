Eleonora Daniele piange per Ivan Cottini/ Video: “Un’emozione unica”

Non poteva concludersi l’edizione di Storie Italiane se non con la presenza di Ivan Cottini, uno degli ospiti quasi fissi di questa seconda parte di stagione. Eleonora Daniele lo ha voluto fortemente sin da quando ha conosciuto la sua storia sui giornali quando ancora combatteva per prendere parte a Ballando con le stelle nella versione on the road. Da quel giorno in poi i due hanno davvero condiviso tanto e spesso e volentieri la conduttrice in sua presenza si commuove, proprio come è successo oggi. Ivan Cottini entra seduto sulla sua sedia a rotelle regalando dei fiori ad Eleonora Daniele e ringraziandola per aver permesso di portare la sua disabilità in questo tipo di programmi e aver aperto le menti dei normodotati (forse a volta meno dotati di chi ha degli handicap). Eleonora Daniele lo ringrazia, ricorda il loro primo incontro e poi lo lascia ballare.

LE LACRIME E LA PROPOSTA DI ELEONORA DANIELE

Il momento come sempre è ricco di emozioni e quando Ivan Cottini torna sulla sua sedia a rotelle, Eleonora Daniele gli si avvicina in lacrime: “Ogni volta mi fai commuove, è sempre un’emozione unica con te“. Gli applausi non mancano per lui e la conduttrice di Storie Italiane rilancia: “Ti portiamo nella nostra prossima edizione” e il ballerino risponde: “Se starò bene sarò a tua completa disposizione, Striscia la Notizia ha le veline e tu puoi avere me”. I complimenti per lui non mancano soprattutto per il suo modo e la sua forza nel parlare ai giovani non solo in televisione ma anche sui social dove è sempre molto attivo. L’appuntamento con Ivan Cottini è nella prossima edizione di Storie Italiane, questa è la promessa di Eleonora Daniele.

Un momento emozionante a #storieitaliane per l'ultima puntata. La magia della danza, la forza e l'energia di Ivan Cottini. @eleonoradaniele @RaiUno pic.twitter.com/WCMOjJbuzG — storieitaliane (@storie_italiane) June 14, 2019





