Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni/ “Sogno l’abito da principessa e un figlio!”

Eleonora Daniele sta per sposare Giulio Tassoni. La conduttrice di “Storie Italiane” in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai confermata per settembre, arriverà all’altare per sposare il compagno e imprenditore, al suo fianco da molto tempo. Dopo 5 anni di convivenza è arrivato il momento di convolare a giuste nozze. Per questo motivo, a distanza di alcune settimane dal matrimonio, la bionda ha raccontato le sue emozioni a caldo tra le pagine di “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da ieri, mercoledì 7 agosto 2019, con il suo nuovo numero. Come sarà il suo abito da sposa? Realizzato da Alessandro Angelozzi, stilista scoperto su Instagram, ha anticipato: “Sognavo l’abito da principessa, poi da sirena e adesso ritorno bambina. Ero partita con un’idea poi ho scelto l’opposto: è un abito particolare, che mi rappresenta. Provandolo ho pianto”. Poi svela anche come è avvenuta la proposta di matrimonio, lo scorso anno, il 20 di agosto, giorno del suo compleanno: “Durante la cena mi ha sorpreso, tirando fuori l’anello. È stato un momento intenso” ricorda.

Eleonora Daniele sta per sposarsi, il sogno di maternità

Eleonora Daniele, parlando del suo matrimonio con Giulio Tassoni, racconta che le sorelle Elisa e Cosetta saranno le sue testimoni di nozze. Per lei anche un forte desiderio di maternità: “Sono sincera, ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio: spero di diventare mamma nei prossimi due anni. Ma sarà Dio a decidere”. A farle scattare qualcosa dentro è stata la terribile perdita dell’adorato fratello: “Per molto tempo ho accudito mio fratello Luigi, che era autistico. Con lui ho avuto un legame fortissimo e quando è mancato, è come se improvvisamente mi fosse mancata la sensazione di essere madre”. Il giorno delle nozze la Daniele, avrà la sua bella famiglia al suo fianco e proprio su Instagram, postando uno scatto con sorelle e mamma aveva scritto: “Per me non c’è cosa più bella al mondo che averle accanto. La famiglia e tutto ciò che di meraviglioso possa regalarci la vita”.

