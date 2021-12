Eleonora Daniele “vaccinerei mia figlia”/ “Alternativa Green pass? Obbligo vaccinale”

La conduttrice Eleonora Daniele, recentemente ha preso parte alla discussione sui vaccini ai bambini che si è tenuta nel corso della trasmissione Cartabianca, su Raitre. La Daniele è mamma di una bambina piccola, troppo per pensare alla vaccinazione, ma nonostante questo la conduttrice ha espresso i suoi dubbi dal momento che già la bimba frequenterebbe l’asilo nido: “Mi chiedo come mai io non posso sapere se le maestre che seguono la mia bambina come tanti altri bambini che sono nella sua classe siano vaccinate o meno”.

Un dubbio più che lecito, quello sollevato da Eleonora: “Non voglio che mia figlia si ammali di Covid”. La figlia di Eleonora Daniele è troppo piccola ma nonostante questo la conduttrice ha quindi ammesso di aver già avuto delle preoccupazioni in merito. “Se avesse dai 5 ai 12 anni assolutamente la vaccinerei”, ha ammesso, confidando con le sue parole la fiducia nei confronti della scienza.

Eleonora Daniele dice la sua sui vaccini e sulla possibile alternativa al Green pass

Eleonora Daniele ha però voluto ricordare anche un altro aspetto importante, ovvero l’aspetto legato alle donne in stato di gravidanza che vengono vaccinate: “Ora però mi devono spiegare come mai vaccinano la donna in gravidanza dal sesto al nono mese e però non pongono poi il vaccino ai bambini piccoli, visto che la sostanza passa comunque al feto”.

A detta della giornalista e conduttrice di Storie Italiane, il professor Bassetti – in collegamento con Cartabianca – sarebbe stato molto bravo nell’ultima settimana in quanto, mentre altri suoi colleghi parlavano della nuova variante con dati molto preoccupanti, lui è stato più cauto. Eleonora Daniele ha poi spiegato, a suo dire, quale sarebbe l’alternativa al Green pass: “è chiaramente l’obbligo vaccinale, dal momento che non è possibile farlo, l’alternativa è continuare così, cercare di informare il più possibile le persone ed anche quelle che non sono d’accordo al vaccino”. Secondo la Daniele, è necessario vaccinari sempre di più: “Non dobbiamo dimenticare che la gente di Covid può morire!”, ha tuonato. “Siamo usciti da una guerra. Menomale che è possibile vaccinarsi e fare la terza dose. Il vaccino resiste alla nuova variante!”.

