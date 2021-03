Eleonora di Cocco, chi è?/ Mentalista di Velletri finalista di Italia’s Got Talent? Golden Buzz del pubblico

Chi è Eleonora di Cocco, aspirante finalista di Italia’s Got Talent 2021

Eleonora di Cocco si è presentata sul palco di Italia’s Got Talent 2021 come mentalista. La concorrente di Velletri ha proposto un numero di magia che ha letteralmente lasciato senza parole i giudici. Eleonora ha bendato Chiara, la sua assistente, dopo averla ipnotizzata. La ragazza ha “indovinato” gli oggetti mostrati dai giudici “vedendoli” attraverso la forza del pensiero di Eleonora: Chiara ha riconosciuto due banconote da 5 e da 50 euro, un plettro per chitarra, una tazza e un cellulare. Per eliminare ogni possibile dubbio, Chiara è stata fatta girare di spalle: ma anche così è riuscita a “vedere” un fermacapelli e l’ora riportata un orologio. “Non abbiamo mai visto nulla del genere”, ha detto Frank Matano. Inutile dire che Eleonora Di Cocco ha ottenuto il “sì” di tutti e 4 i giudici.

Eleonora di Cocco, classe 1974, ha iniziato la carriera di prestigiatrice e trasformista nel 1993, con una serie di spettacoli in Italia ed all’estero. Nel 1998 ha vinto, in formazione “Coppia”, il titolo di Campionessa Italiana di Magia di Scena. Nel 2004 ha partecipato al Galà della Magia presso il Magic Castle di Hollywood, il più prestigioso Teatro di Magia del mondo. Eleonora è apparsa anche in numerosi programmi tv, come: “Tappeto Volante” su TMC, “Uno Mattina” su Rai 1, “Striscia la notizia”, “Buona Domenica” e “Maurizio Costanzo Show” su Canale 5, solo per citarne alcuni. Questa sera, mercoledì 24 marzo, in diretta su TV8 andrà in onda la finale di Italia’s Got Talent 2021: all’inizio della puntata scopriremo se la mentalista di Velletri si è aggiudicata l’ultimo posto in finale grazie al Golden Buzzer del pubblico.

