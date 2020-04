ELEONORA GIORGI A POMERIGGIO 5/ “Clizia Incorvaia? Mi è stata vicina, mi piace tanto”

Pubblicità

Cosa ne pensa Eleonora Giorgi di Clizia Incorvaia? La sua idea sulla fidanzata di suo figlio Paolo Ciavarro è rimasta immutata? Sembra proprio che anzi sia migliorata. Lo conferma lei stessa a Pomeriggio 5 nel corso di un collegamento con Barbara D’Urso. “Da quando Clizia è uscita dalla casa è capitato che, sin dall’inizio, ci cercassimo.” esordisce la Giorgi. Poi continua: “È paradossale! Mentre Paolo era all’oscuro di tutto, fra noi è nato un rapporto. E devo dire che sono alle prese con una ragazza straordinaria, come avevo intuito sin dall’inizio, con quel candore intelligente ma anche generosa umanamente.” E conclude: “Ti dirò che in questo periodo in cui tutti abbiamo avuto un momentino un po’ così… beh, non sai lei come mi è stata vicina, con gioia. Quindi ho avuto modo di approfondire la conoscenza.” ha concluso. Poi, poco prima della fine della puntata, piccola gaffe per l’attrice che è scappata via, credendo di aver perso il collegamento con la D’Urso. Tutto è invece andato in onda su Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Eleonora Giorgi torna a parlare di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

“Devi stare attento!…Diciamolo, Clizia hai la mia stessa età!”. Queste le parole di Costantino Della Gherardesca a Paolo Ciavarro a Live non è la D’Urso. Il conduttore di Pechino Express ha infatti voluto mettere in allerta il secondo classificato del Grande Fratello Vip 2020 dalla donna della quale si è innamorato proprio nella Casa. Clizia, in quell’occasione, si è però difesa, dichiarando che sarà il tempo a dimostrare la veridicità del loro rapporto e del suo amore per Paolo: “​Non mi sarei mai lasciata andare a qualcosa di speciale anche con la situazione particolare che ho, anche con una figlia sulle spalle. – ha dichiarato – Il mio cuore è ripreso a battere…Esistono le coppie assortite di età, a livello mentale e dell’anima non si vede neanche la differenza”. Ma cosa ne pensa di tutto questo Eleonora Giorgi?

Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia: “I suoi sentimenti per Paolo…”

Oggi, a Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, sarà in collegamento proprio per dire la sua sul rapporto di suo figlio con Clizia ed è molto probabile che si tornerà a parlare della questione età. Eleonora, inoltre, replicherà proprio alle accuse di Costantino Della Gherardesca. Intanto, proprio di recente, la Giorgi su Clizia e i suoi sentimenti per Paolo ha dichiarato: “Se il sentimento è reciproco? Penso che Clizia possa confermare, il nostro sentimento è condiviso”, e ha poi aggiunto “Potrebbe durare zero anni come per sempre. Si tifa sempre per le ragazze che scelgono i nostri uomini”. Vedremo se le sensazioni verso la Incorvaia in questi giorni sono cambiate.



