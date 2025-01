Eleonora Giorgi malattia, come sta? Sulla sedia a rotelle dopo la chemioterapia

Ormai da più di un anno Eleonora Giorgi combatte contro una grande malattia, un tumore al pancreas che le ha tolto le forze e spesso anche le energie ma mai la voglia di vivere e di passare del tempo con la sua splendida famiglia, composta da due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, due amatissime nuore e i nipotini. Ma come sta Eleonora Giorgi? L’attrice ha appena 71 anni ma dopo la diagnosi, la sua vita è cambiata completamente.

Spesso si mostra in tv, senza nascondersi: la vediamo tante volte ospite di Verissimo dove Silvia Toffanin la invita sempre con gran piacere insieme alla sua “big family”. Lei, sempre elegante e con un foulard in testa, ha più volte spiegato quanto affrontare la malattia e vedere il proprio corpo cambiare sia scioccante ma nonostante questo continua ad andare avanti con fiducia nei medici e nella scienza e gratitudine per esserci ancora.

Eleonora Giorgi malattia, come sta? La speranza nei farmaci sperimentali

Proprio a Verissimo, parlando della sua malattia, Eleonora Giorgi ha rivelato che la chemioterapia ha debilitato il suo fisico a tal punto che è stata costretta a stare su una sedia a rotelle. Un problema che comunque non toglie la voglia di andare avanti alla splendida attrice, una delle donne più belle del mondo dello spettacolo nella sua gioventù. Proprio la Giorgi, con al proprio fianco il figlio Paolo e la nuora Clizia e il suo primogenito Andrea Rizzoli, continua a sperare nella scienza: parlando infatti delle cure ha sottolineato come speri che l’introduzione di farmaci sperimentali possa aiutarla nelle cure per quello che è il suo tumore.

Dopo essersi sottoposta a varie sedute di chemioterapia, Eleonora Giorgi sta vedendo intanto ricrescere i suoi capelli, come ha mostrato lei stessa a Verissimo. Piccoli e timidi segnali di rinascita ai quali l’attrice si vuole aggrappare.