ELEONORA GIORGI, “TUMORE? NON ARRIVANO RISPOSTE FAVOREVOLI MA CONTINUO A…”

Eleonora Giorgi, la malattia e come sta: oggi pomeriggio ci sarà un ritorno tanto atteso per il pubblico degli aficionados di “Verissimo” dato che si potrà rivedere in video la 71enne attrice e regista capitolina che da tempo lotta con un tumore al pancreas. Negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin infatti l’ex moglie di Massimo Ciavarro e madre di Paolo si racconterà parlando delle cure a cui si sottopone dopo la tremenda diagnosi avuta l’anno scorso e probabilmente accennerà pure ai problemi avuti di recente e che, a suo dire, ne avevano messo in pericolo pure la vita in un momento in cui è probabilmente molto debilitata. Scopriamo cosa è successo ad Eleonora Giorgi e quali sono le sue condizioni di salute.

Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti: chi è/ "Donna di grande carattere": insieme dal 2011

“Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante”: così aveva parlato Eleonora Giorgi in merito alla sua malattia in una recente ospitata proprio a “Verissimo”, accennando alla lotta che porta avanti, sempre circondata dal calore della famiglia e degli amici più cari (parliamo più sotto del Natale ‘anticipato’ che le è stato regalato): l’attrice romana infatti aveva spiegato che dalle terapie non stanno arrivando delle risposte favorevoli, aggiungendo però che non ha intenzione di lasciarsi abbattere: “Continuo a essere fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale” aveva aggiunto, accennando al suo desiderio di non diventare unicamente una persona ospedalizzata. “Mi sono pure ricresciute le sopracciglia e i capelli…” aveva confessato alla conduttrice.

Arianna David e i disturbi alimentari/ "Soffro di anoressia nervosa, non ne esci mai fuori: da 30 anni ho..."

CLIZIA INCORVAIA, “NATALE PIU’ BELLO DI SEMPRE” PER LA GIORGI: ECCO COME…

Anzi, proprio in vista delle festività natalizie, Eleonora Giorgi sembra aver trovato un nuovo slancio per affrontare una forma di cancro particolarmente aggressiva e, parole sue, mantenere ancora un barlume di vita. “Per me ogni giorno è un dono e per questo sono qui a dimostrare che ce la si può fare” aveva spiegato, anticipando alla Toffanin che il suo Natale sarà interamente dedicato ai nipotini. E, come testimoniato da uno scatto apparso sui social e segnatamente dal profilo Instagram di Clizia Incorvaia, moglie di suo figlio Paolo: “La nostra famiglia piena d’amore già in mood natalizio” ha scritto l’ex modella e influencer, tenendo fede a quella promessa fatta proprio a “Verissimo” di far trascorrere alla Giorgi il Natale “più bello di sempre”. E dallo scatto dell’attrice durante una cena con tutti i parenti della Incorvaia, arrivati dalla Sicilia in Casa Ciavarro, si può dire che l’obbiettivo è stato raggiunto.

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: chi è/ "L'amore mi ha dato due figli"

Tuttavia, per Eleonora Giorgi e i suoi cari di recente c’è stato un piccolo spavento. Come raccontato dalla diretta interessata, era stata ricoverata per un problema legato alla glicemia, comunque superato e che non impedirà alla madre di Paolo Ciavarro di trascorrere le vacanze natalizie a casa, anche se in quel di Roma. “Stare qui per le feste è un dono che mi stanno facendo le nuore, si sono condizionate dato che hanno le loro famiglie” aveva detto la Giorgi prima di accennare al problema di salute che ha rischiato di farla morire: “Non sapevo di avere questo problema: ero con 500 di glicemia perché ho mangiato troppo mango, 500 grammi…” aveva aggiunto in merito alla sua ultima ‘visita’ in ospedale. “Ho avuto un picco inaspettato di glicemia sono stata ricoverata, mi hanno chiuso in ospedale… Ma ora sono qua e lotto!”.