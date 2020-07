Eleonora Guarda, Macchina del tempo/ Chi sono gli Olimpici? E Giorgio il Ciclope… (Ciao Darwin 7)

Eleonora Guarda ha portato avanti il vessillo della sua Carugate, dove è nata e cresciuta, in occasione di Ciao Darwin 7 e del gran finale del programma. La sua simpatia e ironia hanno conquistato il pubblico e non solo, anche se hanno messo a dura prova il padrone di casa. La ricordiamo in particolare durante la Macchina del tempo, lei in sfida per il Reale, contro il rivale Marco, concorrente della squadra del Virtuale. I due si sono ritrovati nell’Olimpo, ovvero dove secondo Eleonora dimorerebbero i famosi Olimpici, “Quelli che fanno l’Olimpiade”. Gli strafalcioni non sono mancati nemmeno subito dopo, quando Paolo Bonolis le ha chiesto l’imperfetto del verbo essere. La fantasia di Eleonora ha fatto il resto, riuscendo a far sbottare il conduttore con un “Ma che ca**o dice”. La gara successiva ha visto i due concorrenti nel bosco mitologico, dove hanno dovuto trasportare dei palloncini fra le gambe. Un’impresa impossibile per la Guarda, che li ha fatti esplodere tutti. “Riesce a tenere qualcosa tra le gambe?”, le ha chiesto allora il presentatore.

Eleonora Guarda, Il Ciclope Giorgio

Eleonora Guarda ci ha regalato uno dei siparietti più divertenti di Ciao Darwin 7, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 11 luglio 2020. La concorrente infatti ha sbagliato tutte le domande che le sono state fatte nel corso della Macchina dal tempo, riuscendo però a distinguersi per la sua simpatia. “Come si chiama il Ciclope?”, le ha chiesto ad un certo punto il padrone di casa. “Giorgio“, ha risposto lei candida come una rosa. Per Paolo Bonolis arrivare al limite è stata una conseguenza piuttosto prevedibile: davanti alle Tre Grazie, Eleonora ha provato a dire i loro nomi, riuscendo a creare ilarità anche in quel momento: “Si chiamano Grazia, Graziella e…”, ha risposto. Purtroppo della Guarda non sappiamo più niente da allora, ma di certo i fan la ricorderanno per la sua personalità leggera e fuori dalle righe. E pensare che la concorrente gareggiava per il Reale: nel corso della puntata ha dimostrato più che altro di far parte di un altro pianeta.



