CIAO DARWIN 7, REALE VS VIRTUALE/ Madre Natura e replica: capitani Facchinetti, Odifreddi

CIAO DARWIN 7 REALE VS VIRTUALE IN REPLICA CANALE 5

Sabato 3 agosto, in prima serata su canale 5, torna in replica Ciao Darwin 7 con l’ottava ed ultima puntata. Dopo la sfida della scorsa settimana tra Giovani e Mature, capitanate da Giovanna Rigato e Gloria Guida, questa sera si affrontano due mondi molto attuali nella società di oggi ovvero il mondo Reale e quello Virtualle. A guidare le due squadre sono due personaggi molto diversi tra loro: capitano della squadra del Reale è il matematico, logico, saggista e accademico italiano Piergiorgio Odifreddi mentre quello del mondo Virtuale è Francesco Facchinetti che utilizza i social per lavoro e per mantenere un contatto con i fans. Al timone dell’ultima puntata di Ciao Darwin 7 c’è, come sempre, Paolo Bonolis che, anche questa sera, ha al proprio fianco l’immancabile compagno d’avventura Luca Laurenti.

IL RESOCONTO DELLE SFIDE DELLA PUNTATA DI CIAO DARWIN

La sfida tra il mondo Reale e quello Virtuale protagonista dell’ultima puntata di Ciao Darwin 7 comincia con il punto di vista delle rispettive squadre. A Facchinetti tocca l’onere di farlo: “Noi non abusiamo di internet, noi lo usiamo. Noi siamo nel presente e voi nel passato, un bel passato ma nel passato”, sono le sue parole. Tra le prove più attese c’è la divertente Macchina del tempo guidata da Luca Laurenti e che questa sera conduce i due concorrenti nel divino mondo dell’Olimpo mentre la tortura nel medioevo è la prova coraggio. “Quello che vedete è la ricostruzione di un ambiente medievale con strumenti di tortura di ogni tipo che venivano usati in quei tempi. Ci sono tanti strumenti per torturare le carni dei torturati. Noi, questa sera, naturalmente, non tortureremo i concorrenti ma prima di qualunque tortura, nel Medioevo, c’era un preliminare al quale venivano sottoposti soprattutto gli uomini ed era un preliminare abbastanza doloroso ed inquietante che, peraltro, era portato avanti da una figura leggiadra”, afferma Bonolis.

JENNY WATWOOD È MADRE NATURA DI CIAO DARWIN

La Madre Natura dell’ottava ed ultima puntata di Ciao Darwin 7 è la bellissima Jenny Watwood, considerata una delle Madri Nature più belle della storia dello show di Paolo Bonolis e già protagonista in quest’edizione della puntata dedicata alla sfida tra Normali e Diversi. Amatissima all’epoca della prima partecipazione, Jenny Watwood è pronta ad infiammare nuovamente la già bollente calda estate 2019. Fisico statuario e viso angelico rendono Jenny una modella affermatissima. Dopo Ciao Darwin, infatti, per lei, è arrivata anche la copertina di Playboy.



