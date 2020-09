Eleonora Incardona 1000 rose rosse su Instagram/ Foto, è caccia al cavaliere

Eleonora Incardona più bella che mai ha pubblicato una foto su Instagram circondata da 1000 rose rosse. La influencer ha ricevuto un regalo davvero speciale senza però specificare chi sia stato il mittente. Lo scatto la ritrae felice e sorridente su questo tappeto di rose rosse e come didascalia un semplicissimo ringraziamento “grazie 1000”. Non è dato sapere chi sia stato il cavaliere che le abbia fatto recapitare queste 1000 rose rosse, ma la sorpresa ha sortito sicuramente il suo effetto considerando il sorriso della influencer. Se Eleonora non ha fatto trapelare nulla sul “fortunato”, i tantissimi fan sono curiosi di scoprire chi sia stato a farle questa romantica sorpresa. La influencer, infatti, è seguita da più di 420mila follower e in tantissimi continuano a chiedersi chi sia stato il cavaliere che le ha fatto recapitare questo infinito tappeto di rose rosse. Una cosa è certa: si tratterà di uomo follemente innamorato, visto che la rosa rossa è sinonimo di passione e amore.

Eleonora Incardona: su Instagram è caccia al “fidanzato”

In tanti sono i fan di Eleonora Incardona hanno commentato sotto la foto spacciandosi per il romantico mittente della foto, ma si tratta solo di un gioco visto che la influencer ha sempre preferito mantenere un profilo molto discreto e riservato intorno alla sua vita privata. Generalmente la Incardona condivide foto e post della sua vita lavorativa oppure in cui mostra il suo curatissimo corpo, ma non si è mai lasciata andare a post personali o relativi alla sua vita privata e/o sentimentale. Una cosa è certa: il ritorno dalla vacanze è stato sicuramente emozionate per la bella Eleonora che si è vista consegnare a casa, come in una favola, un bellissimo mazzo di 1000 rose rosse. Chissà che il misterioso cavaliere non possa sorprendere tutti e palesarsi oppure i fan dovranno accontentarsi della foto pubblicata dalla loro beniamina!

Visualizza questo post su Instagram Grazie 1000 🌹 #rose #roserosse #millerose Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona) in data: 29 Ago 2020 alle ore 9:22 PDT





