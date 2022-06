Eleonora, moglie di Gianfranco Vissani/ Sempre più lontani, lui: “E’ una vita che…”

Eleonora e Gianfranco Vissani sempre più lontani

Resta avvolto nel mistero il rapporto sentimentale tra Eleonora e Gianfranco Vissani. Lei ha ormai preso da tempo le distanze dal marito, il rinomato chef che ha espresso a più riprese dichiarazioni alquanto discutibili sulle donne e sull’amore. Nonostante le numerose stoccate del compagno, Eleonora Vissani ha preferito da tempo imboccare la strada del silenzio, infatti è molto difficile trovare sue repliche, così come rintracciarla sui social media.

Gli appassionati di gossip si sono domandati più volte se la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea o se Vissani abbia un’altra storia, dato che si è risposato nel 2008 con Veronica Amitrano. Gli unici elementi su cui fare affidamento per ricostruire questa storia, sono alcune affermazioni di Vissani, che aveva rivelato a La Zanzara di non avere più rapporti fisici da parecchio tempo.

“Ma è una vita che non tocco una t**a. Non mi fidanzo, non basta alle donne portarle fuori a cena, vogliono di più. Ormai è quasi un anno che non tr***o”, aveva dichiarato Gianfranco Visoni alla radio. In un’altra occasione, invece, raccontò a Diva e Donna gli sviluppi del suo primo matrimonio con Giovanna Di Girolamo, sposata nel ’95. “Sono stato stupido. Non ero pronto per andare all’altare. Mi sono sentito mancare il respiro quel giorno. Mi sono accasciato sulla macchina fuori dalla chiesa. È durato pochissimo, tre anni”.

