Eleonora Pedron si è laureata: poi la dolce dedica ai genitori/ “Mamma e papà sono tanto felice”

Eleonora Pedron e la laurea in psicologia

Mamma, ex Miss Italia e da pochi giorni con una laurea in psicologia conseguita con grande orgoglio. Eleonora Pedron ha concluso il suo percorso di studi conseguendo la laurea in psicologia e annunciando il traguardo raggiunto con una foto e una dolce dedica sui social. Bellissima esattamente come quando trionfò a Miss Italia portando a casa la corona di reginetta della bellezza italiana, Eleonora Pedron ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui sfoggia un sorriso meraviglioso mentre tra le mani mostra la tesi e sulla testa troneggia la corona d’alloro.

Con lei, in un giorno così importante, c’erano il compagno Fabio Troiano con cui fa coppia fissa da tempo. La foto è accompagnata da una dolce dedica per i genitori: “Mamma e papà sono tanto felice”.

Eleonora Pedron e la dedica al padre

Quella di conseguire la laurea in psicologia non è stata casuale per Eleonora Pedron che ha scelto di studiare psicologia per aiutare le persone che vivono momenti difficili come quelli affrontati da lei quando era giovanissima. La dedica al padre, in particolare, ha commosso tutti i fan della Pedro. Il signor Adriano, infatti, morì nel 2012 in un incidente stradale, dopo averla accompagnata ad un provino per Striscia la Notizia.

“Ci fu un terribile incidente. Mi ritrovai mio padre sulle ginocchia con la faccia piena di sangue. Entrò in coma e non si svegliò più” raccontò in un’intervista la Pedron che, dieci anni prima della morte del padre, sempre a causa di un incidente stradale, aveva perso la sorella Nives.













