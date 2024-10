Fabio Troiano è il compagno di Eleonora Pedron: “Ogni tanto parliamo di matrimonio”

Da diversi anni nella vita di Eleonora Pedron è approdato l’amore grazie all’attore Fabio Troiano, il simpatico artista è legato sentimentalmente alla showgirl ed ex Miss Italia, che vive a Montecarlo e si divide tra Roma e il Principato. La coppia convive, ma non è mai convolata ufficialmente a nozze, anche se il discorso ogni tanto torna a galla: “Di nozze ogni tanto Fabio e io ne parliamo, da piccola le sognavo, le vedevo come un traguardo, ora non più, quanto a un figlio… non ho mai detto di no” ha raccontato al settimanale Gente.

Fabio Troiano nelle scorse ore ha festeggiato i suoi 50 anni proprio al fianco della compagna di vita Eleonora Pedron, la coppia si è concessa un soggiorno intimo in un hotel a cinque stelle in quel di Napoli. Sempre tra le colonne di Gente, la Pedron si era espressa sul legame con il compagno, svelando come i due abbiano trovato un equilibrio.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: “Insieme abbiamo trovato un equilibrio”

La storia tra la Pedron e Fabio Troiano prosegue felicemente, con la coppia che sogna di compiere qualche ulteriore passo in avanti nei prossimi anni, un amore che si consuma tra la capitale Italiana e Montecarlo: “Viviamo il nostro amore tra Montecarlo, dove io sto con i miei figli, e Roma dove sta lui, abbiamo costruito un nostro equilibrio, una bella complicità”.

Un rapporto intimo e profondo tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano, con la showgirl che ha ammesso come le risate siano una delle componenti principali del loro rapporto: “Ridiamo fino alle lacrime e questo rende tutto davvero molto speciale”.

