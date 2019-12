Eleonora Pratelli, chi è la moglie Beppe Fiorello/ Insieme da 20 anni: “Con lei…”

Poco si sa di Beppe Fiorello e sua moglie, Eleonora Pratelli. Sempre lontana dal gossip, e in particolare dalla luci dei riflettori, la coppia è convolata a nozze nell’ottobre del 2010 e dal loro amore sono nati due figli: Anita di 17 anni e Nicola, che di anni ne ha 15. Di loro sappiamo, in particolare, che stanno insieme da circa vent’anni e che si sono sposati dopo ben dieci anni d’amore, anche se l’attore, fratello dello showman Rosario Fiorello, amava definirla come sua moglie anche prima delle promesse nuziali. Stando alle poche notizie che circolano in rete, i due si sarebbero conosciuti oltre due decenni fa grazie al lavoro della Pratelli, Ceo di un’agenzia che si occupa di gestire l’immagine dei vip, la Suite19. Secondo alcuni rumors, inoltre, l’attore le avrebbe detto sin da subito “tu sei la madre dei miei figli”, dimostrando un amore che ancora oggi non conosce confini.

Eleonora Pratelli e la grande famiglia di Beppe Fiorello

Beppe Fiorello non ama condividere dettagli sulla sua vita coniugale con la moglie, Eleonora Pratelli, e quando si è trattato di parlare della sua famiglia, ha sempre voluto estendere questo concetto a tutti coloro che fanno parte della sua vita. “E per famiglia – ha precisato infatti Beppe Fiorello in un’intervista concessa negli scorsi anni a Donna Moderna, “intendo anche mia madre, i miei fratelli Rosario, Anna e Catena, mia suocera Graziella, gli amici; e per amore intendo anche rispetto reciproco – ha aggiunto l’attore – solidarietà e una lealtà illimitata, la capacità di vederti per come sei”. Beppe Fiorello, da ragazzo, ha dovuto dire addio a suo padre molto presto, proprio per questo, sin da quando i suoi figli erano molto piccoli, ha cominciato a scrivere pensieri e piccoli aneddoti della sua vita da lasciare in suo ricordo, anche se nel tempo, si legge su Grazia.it, ha rallentato il ritmo.

Beppe Fiorello: “Eleonora Pratelli? Grazie a lei oggi…”

Nelle numerose interviste rilasciate nel corso degli anni, Beppe Fiorello ha sempre dichiarato di non saper parlar d’amore, una frase che stona con la sua vita coniugale, che lo vede legatissimo a sua moglie Eleonora Pratelli. Oggi, però, l’attore ammette che qualcosa è cambiato e che il merito è soprattutto di colei che è al suo fianco da oltre vent’anni. “La stupirò dicendo che finalmente l’ho imparato”, ha detto Beppe Fiorello negli scorsi anni a Grazia.it, rivelando di aver finalmente appreso l’arte di saper parlar d’amore. “L’ho fatto – ha aggiunto l’attore – perché ho capito che il tempo passa e l’occasione di dire certe cose a chi ami può non esserci più. Mi ha aiutato molto mia moglie – ha concluso Beppe Fiorello nel corso dell’intervista – Stiamo insieme da quasi 18 anni. È già una vita”.



