Fiorello/ Incontra Silvia Toffanin: “Ora faccio come Maria De Filippi…” (Verissimo)

Fiorello a Verissimo oggi per un incontro speciale con Silvia Toffanin. Dopo la partecipazione della conduttrice a Viva RaiPlay, tocca allo showman far visita alla padrona di casa di Verissimo. Anche lui dunque racconterà particolari inediti della sua vita professionale e privata. Si preannuncia un’intervista scoppiettante, nel corso della quale verranno ripercorse le tappe salienti della carriera di Fiorello, il quale recentemente è stato premiato con un Telegatto speciale come “Personaggio del decennio”. Se sui canali social dell’ospite non c’è ancora alcun riferimento sull’intervista, su quelli di Verissimo c’è qualche anticipazione. Oltre ad alcune foto “ufficiali”, c’è pure un video, una sorta di backstage dell’incontro tra Fiorello e Silvia Toffanin. «Mangio la caramella come la De Filippi», si sente dire da un divertito Fiorello “pizzicato” dalle telecamere. Ma è solo uno dei tanti momenti divertenti che offrirà a Verissimo nella puntata di oggi.

ROSARIO FIORELLO, “CROSSOVER” CON SILVIA TOFFANIN

Rosario Fiorello ospite a Verissimo per quella che si preannuncia un’intervista “speciale” con Silvia Toffanin. Un vero e proprio scambio di cortesie quello andato in scena tra la conduttrice di Canale 5 e lo showman. Pochi giorni fa, infatti, era stata proprio la compagna di Piersilvio Berlusconi ad essere ospite di Fiorello a “Viva RaiPlay”, concedendosi ad una delle rarissime apparizioni lontano da Mediaset. La sintonia tra i due è stata immediata, merito dell’ironia incontenibile dello stesso Fiorello, che ha scherzato dicendo di essere un aspirante “nuovo Toffanin”. Scambi di battute e risate l’hanno fatta da padrone, con la brava Silvia che è stata al gioco senza cercare di sottrarsi alla simpatia dilagante del padrone di casa. C’è da scommettere, però, che negli studi di Verissimo sarà proprio la Toffanin a tentare di condurre il gioco. Certo tenere a freno l’ospite non sarà impresa facile…

ROSARIO FIORELLO, IL SUCCESSO DI VIVA RAIPLAY

Inevitabile che nel corso dell’intervista si parli anche di Viva RaiPlay, il programma con cui sta cercando di vincere una scommessa azzardata: dimostrare che è possibile essere seguiti da un grande numero di persone anche utilizzando i canali non tradizionali. La piattaforma della Rai ha puntato forte su Fiorello e per il momento si può dire che gli ascolti gli stiano dando ragione. Numeri che in ogni caso non rappresentano la Bibbia per Fiorello, che nel corso del suo programma ha voluto difendere un gigante assoluto come Adriano Celentano, nonostante il flop di ascolti di Adrian: “Voglio omaggiare Adriano Celentano che giovedì scorso ha terminato il suo programma. I numeri forse non sono stati eclatanti? Si leggono tante cose, ma in questo Paese non si riesce proprio a rispettare la storia delle persone perché c’è il numero. Adriano è un mito per me come per tanti e andrebbe rispettato di più per quello che ha fatto e per quello che farà. Anche perché ha fatto una cosa bellissima, magari non super popolare, magari solo non adatta a quel pubblico“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA