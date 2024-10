Eleonora Riso è la vincitrice in carica di Master Chef Italia. Con la sua creatività e il suo estro ai fornelli ha conquistato una popolarità insperata, oltre alla stima e i riconoscimenti degli addetti ai lavori, ma anche una buona dose di hater che da quando ha vinto il programma non la lasciano respirare. Ogni parola, ogni frase e ogni intenzione viene letta negativamente. “Una volta ho detto che i grandi chef non mi avevano chiamata e così ho ricevuto tanti messaggi in cui c’era scritto che ero presuntuosa, che non sapevo fare niente”, ha raccontato Eleonora.

Insomma, un giochino al massacro per la campionessa che si era limitata a portare un dato di fatto. “È frustrante essere fraintesa”, ha confidato sconsolata la vincitrice di Master Chef al Corriere. Eppure sono passati diversi mesi dalla fine del programma, ma la musica non sembra essere cambiata. “La pressione sui social viene esasperata”, sostiene la Riso.

Eleonora Riso di Masterchef dice addio ai fornelli? “Ho perso la voglia e i fan…”

La campionessa ha mille progetti per la testa, ma sta pensando seriamente se continuare a condividerli o meno col mondo dei social, dove l’insulto sembra all’ordine del giorno. “Sto riflettendo sull’effetto a lungo termine di queste critiche gratuite, che non sono costruttive e in qualche modo mi segnano”, ha spiegato Eleonora.

Inevitabile pensare ad un addio ai social, anche se in questo caso c’è il rischio di un risvolto peggiore. “Certa cose mi hanno tolto persino la voglia di cucinare”, ha ammesso la Riso, preoccupando anche i tanti fan che apprezzano le sue doti. “Ho perso duemila fan che per me non sono pochi. Ma se il prezzo da pagare per rallentare è perdere un po’ di seguito dico che va bene”, ha concluso l’ex concorrente di Masterchef. Dunque, qualche futuro per Eleonora Riso?

