Eleonora Rocchini a Napoli con Nunzio?/ Deianira: “Faccia di c…!” (Uomini e donne)

Il tormentone che ha chiuso il 2019 in casa Uomini e donne sembra essere lo stesso che potrebbe aprire il 2020 e che vede come protagonista Eleonora Rocchini. La bella ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Oscar Branzani è finita alla graticola per via di quello che è successo tra lei e quello che era l’ex fidanzata di Dalila Branzani (sua amica/sorella), Nunzio, e lo stesso è successo in queste ore. Dopo le polemiche via social e i panni sporchi che i protagonisti di questa storia hanno voluto lavare in pubblico, sembra proprio che la bella influencer non voglia mollare la presa e, nonostante quello che è successo, ha pensato bene di presentarsi di nuovo in quel di Napoli per passare il Capodanno nel locale preferito di Oscar Branzani che, per fortuna, si trova fuori città.

ELEONORA ROCCHINI SBARCA A NAPOLI E PASSA LA SERATA CON NUNZIO MA…

Eleonora Rocchini ha scherzato, mangiato e cantato con la sua bella compagnia mostrando alcuni video sui social ma omettendo quelli che la ritraggono proprio insieme a Nunzio. A quello però ci hanno pensato i fan di Uomini e donne che l’hanno avvistata e “segnalata” a Deianira Marzano che ha pensato bene di inveire contro di lei mostrando le immagini e consigliandole di pensare alla sua “faccia di bronzo” perché ha pensato bene di tornare nella città del suo ex per passare la serata in compagnia del ragazzo che era il grande amore della cognata: “Io sono sconcertata dalla tua faccia tosta, ci rendiamo conto che questo Oscar vicino a te è un santo uomo, tu non hai neanche l’accortezza di salvare la tua faccia e di quelle che ti hanno fatto fare le meglio vacanze, se fossi dispiaciuta avresti avuto la delicatezza di dire non ci facciamo vedere qui, ci sono persone che possono soffrire, a te non te ne importa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA