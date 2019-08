Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in crisi/ Uomini e Donne: colpa di Luca Daffré?

Cosa sta accadendo tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani? Sono molti i fan di Uomini e Donne a porsi questa domanda dopo quanto svelato alcuni giorni fa proprio dall’ex corteggiatrice. Eleonora ha infatti parlato di crisi con il suo compagno attraverso delle storie poi pubblicate su Instagram. Ma quali sono però le motivazioni di questo periodo così difficile per la coppia? A svelarle arriva il settimanale Spy. Secondo la nota rivista, dietro la crisi ci sarebbero terze persone. “Si dicevano pronti per il sì e invece è scoppiata la crisi tra Oscar Branzani e la corteggiatrice Eleonora Rocchini. – scrive la rivista, che svela – Il motivo? Pare che lei abbia scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè.” Stiamo parlando dell’ex corteggiatore nonché non-scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini in crisi per…

Ma non sarebbe tutto. Stando a quanto rivela il settimanale, anche Oscar Branzani avrebbe degli scheletri nell’armadio: “Ma anche Oscar nasconde i suoi segreti: prima di scoprire l’affaire tra Eleonora e Luca, avrebbe interagito con una tale Sabrina, ora pronta a rivelare tutto. Ah, l’amore ai tempi dei social!” Insomma, stando a quanto trapelato, Eleonora e Oscar sarebbero in crisi a causa di contatti continuati (e forse anche qualcosa in più) con altre persone. Che sia davvero questo il motivo dell’allontanamento di una delle coppie più apprezzate nate nello studio di Uomini e Donne? Per il momento i diretti interessati non si espongono ulteriormente sulla vicenda, ma chiarimenti potrebbero arrivare molto presto.

