Uomini e Donne/ Ilaria Teolis e Andrea Filomena nuovi tronisti? (Trono classico)

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne che tornerà in onda da metà settembre su canale 5? La redazione del dating show di Maria De Filippi è già a lavoro, ma al momento, non ci sono conferme ufficiali sui nomi dei nuovi protagonisti del trono classico. Tuttavia, i nuovi tronisti potrebbero essere dei volti noti e arrivare direttamente dal villaggio di Temptation Island come ha spiegato in una recente intervista Raffaella Mennoia: “i ragazzi di quest’anno sono tutti validi. Il requisito per partecipare a ‘Uomini e Donne’ è di esseere single, perciò se nessuno di loro dovesse incontrare l’amore nei prossimi mesi, le porte del programma sono aperte”, ha spiegato l’autrice storica di Uomini e Donne al magazine ufficiale della trasmissione. Tra i tanti protagonisti della sesta edizione di Temptation Island ci sono due nomi che sarebbero graditi al pubblico ovvero quelli di Ilaria Teolis e Andrea Filomena. Saranno loro, dunque, i nuovi tronisti?

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: AMORE A GONFIE VELE PER LUIGI MASTROIANNI E IRENE CAPUANO

Tra le coppie della scorsa stagione del trono classico di Uomini e Donne, quella che sta positivamente sorprendendo i fan è formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano che sono sempre più innamorati e felici come testimoniano anche le foto e i video che pubblicano sui social. a coppia ha così parlato della vita insieme ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Da un mese e mezzo conviviamo. Era arrivato il momento di prenderci uno spazio tutto per noi. Irene è molto premurosa, mi riempie di attenzioni e tutte le mattine mi coccola preparandomi la colazione. Ora viviamo a Genzano, ma tra qualche giorno lasceremo il nostro appartamento per andare in Sicilia. Dopo l’estate abbiamo in mente di cambiare casa e città, ma per ora non abbiamo ancora le idee chiare. Forse ci trasferiremo a Milano o a Verona” – ha spiegato Luigi mentre Irene ha aggiunto – “Ci troviamo benissimo. Luigi è molto bravo nelle faccende di casa e ci dividiamo tutti i compiti. Ormai facciamo coppia fissa ovunque andiamo. La mia famiglia è felice di vedermi sorridere con lui”.

