Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono torni insieme?/ Indizi dal web: like e foto..

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono tornati insieme? L’annuncio ufficiale non c’è, ma il Vicolo delle News ha raccolto una serie di indizi che confermerebbero il riavvicinamento tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due, dopo una storia bellissima nata quattro anni fa nello studio dal dating show di Maria De Filippi, si erano detti addio lo scorso anno. Una rottura dolorosa che aveva coinvolto anche la sorella di lui, Dalila. A distanza di tempo, sul web, è spuntata la voce di un riavvicinamento tra i due, prontamente smentito da Oscar. Ora, tuttavia, secondo quanto riferiscono le talpe del Vicolo delle News, ci sarebbero diversi indizi che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma. Sarà davvero così o anche stavolta ci sarà l’ennesima smentita?

ELEONORA ROCCHINI E OSCAR BRANZANI: PROVE DI RIAVVICINAMENTO?

Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, nei giorni scorsi, su Instagram sono spuntati indizi che confermerebbero un riavvicinamento tra i due. Da una parte ci sarebbe la Rocchini che si sarebbe mostrata con la camicia di lui e, dall’altra ci sarebbe Oscar che avrebbe lasciato qualche like alle foto di lei. In tutto questo, nelle ultime ore, entrambi avrebbero pubblicato delle storie mostrando dei dettagli del posto in cui si trovano e che sarebbe lo stesso. Dopo Giulia De Lellis e Andrea Damante, tornati ufficialmente insieme da qualche mese e sempre più felici e innamorati, dunque, anche Eleonora Rocchini e Oscar Branzani hanno deciso di riprovarci? Per il momento di tratta di rumors non ancora confermati. I due sono da sempre stati molto riservati: contiueranno ad esserlo o decideranno di commentare le voci che stanno circolando sul loro presunto ritorno di fiamma?



