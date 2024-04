Eleonora Vallone: “Papà mi picchiava ma l’ho amato e lo amerò per sempre”/ “Non venne al mio matrimonio”

Eleonora Vallone, in una intervista al Corriere della Sera, ha parlato del rapporto col padre, Raf, che è stato calciatore e attore, oltre che un noto partigiano. “Era per me un’iniezione di vita, se non c’era sentivo il vuoto. L’ho amato e lo amerò sempre”, ha premesso. Anche se non sempre i suoi comportamenti sono stati idilliaci. È rimasto vivo nella memoria dei tre figli il sapore dell’olio di fegato di merluzzo che li costringeva a bere. “Una tortura, ma non potevamo rifiutarci, altrimenti erano botte”.

Nonostante ciò, la violenza non ha cambiato la sua opinione. “Ero l’unica che non piangeva quando ci picchiava. Erano sberle sonore. Aveva dei frustini di cavallo, ci colpiva pure con quelli. Quando si arrabbiava gridava maledetto il giorno in cui sei nato. Con quel vocione incuteva terrore. Eppure aveva un fascino travolgente”. Uno scenario di alti e bassi che è andato avanti anche dopo che l’attrice è cresciuta ed è diventata indipendente.

Eleonora Vallone, il matrimonio a 17 anni e le foto nuda su Playboy

Il primo atto di ribellione di Eleonora Vallone che non piacque al padre Raf fu il matrimonio a soli 17 anni con Massimo Gualdi, da cui sarebbe nato il figlio Luca. “Ero pazza d’amore. Papà poteva pure ammazzarmi, non mi sarei fermata. Scappavo di notte, avevo tagliato la recinzione del giardino. Non venne alla cerimonia, andò a sciare. Non l’ho mai perdonato”, ha ammesso.

Anche per quel che riguarda il lavoro i rapporti furono difficili. “Papà dopo che vide le foto su Lui e Playboy si infuriò e mi cancellò dalla sua vita, per lui fu uno choc. Non mi parlava più, ci volevo anni per ritrovarci. Quella volta il fotografo mi aveva detto dai, togliti il reggiseno e tira giù gli slip, tranquilla. Io ero ingenua, per me il nudo era naturale, senza malizia. Firmai la liberatoria e lui sparì”.

