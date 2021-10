ELETTI ADRANO 2021, PREFERENZE SEGGI/ Risultati voto: ballottaggio Pellegriti-Mancuso

ADRANO, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2021: IL BALLOTTAGGIO

Così come in tanti altri Comuni al voto in Sicilia per le Elezioni Comunali 2021, anche ad Adrano servirà il ballottaggio per capire chi sarà il sindaco e i consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale: ci ha sperato fino all’ultimo voto ma per un soffio Carmelo Pellegriti non ce l’ha fatta ad essere eletto già al primo turno.

Il candidato di FdI, Udc, Quadrifoglio e altre liste civiche non è andato oltre il 39,14%, dovendosi accontentare del ballottaggio contro la sorpresa di queste Elezioni ad Adrano, ovvero Fabio Mancuso (già sindaco, appoggiato da civici e autonomisti Sicilia). Male Vincenzo Calambrogio, appoggiato da Pd e M5s oltre che sostenuto direttamente da Giuseppe Conte in campagna elettorale negli scorsi giorni: col 10,64% potrebbe raccogliere qualche seggio in Consiglio ma senza poter partecipare ovviamente al secondo turno. Partita dunque apertissima in vista del ballottaggio di domenica 25 e lunedì 25 ottobre 2021: a determinare la vittoria finale ad Adrano le potenziali alleanze trasversali tra i non eletti per capire quale maggioranza composita si presenterà in Consiglio nelle prossime settimane.

PREFERENZE ADRANO: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

A spoglio terminato, in attesa di conoscere gli effettivi consiglieri eletti alle Elezioni Comunali 2021 – sarà infatti solo il ballottaggio a definire chi avrà la maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale di Adrano – ecco qui di seguito le possibili ipotesi di composizione dei seggi della maggioranza, in base alle preferenze scrutinate nelle schede elettorali in Sicilia.

Ipotesi Pellegriti Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Adrano (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Carmelo Pellegriti:

Quadrifoglio 11,74%: Cancelliere, Zaitta, Signale

Mettiamoci il cuore 13,22%: Quaceci, Dall’Erba, Scardina

FdI 6,12%: Rapisarda, La Mela, Bulla Verdiana

Udc 10,85%: Bulla Giovanni, Perdicaro, Cappella

Insieme si può 6,48%: Branchina, Santangelo, Anzalone

Ipotesi Mancuso Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Adrano (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Fabio Mancuso:

– Adraniti sempre 0,3%: Conti, Scalisi

– Rinasce Adrano 13,51%: Coco, Bruno, Scarpato

– Movimento per Adrano 6,69%: Cusimano, Cancelliere, Datola



