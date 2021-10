Risultati Elezioni Comunali Sicilia 2021/ Diretta Comuni al voto, affluenza, sindaci e consiglieri eletti

RISULTATI ELEZIONI SICILIA 2021: 42 COMUNI AL VOTO

Ad una settimana dalle Elezioni Comunali 2021 ecco scattare le Amministrative in 42 Comuni della Sicilia, in contemporanea con il voto nelle altre Regioni a statuto speciale, Sardegna, Trentino (solo domenica 10) e Valle d’Aosta (voto il 19-20 ottobre). Le urne saranno aperte con le modalità simili a quelle viste nelle Comunali dello scorso weekend: si è votato domenica 10 ottobre dalle ore 7 alle 22 e si vota anche oggi lunedì 11 ottobre dalle 7 alle 14, eventuale ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre.

BALLOTTAGGIO ROMA/ La partita Gualtieri-Michetti decisa dallo scontro Raggi-Conte

Si rinnovano sindaci e consiglieri comunali in 42 centri dell’Isola: le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì appena ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati, con i primi risultati in diretta che potranno arrivare già nella prima serata di lunedì 11 ottobre. Ecco qui di seguito la lista dei 42 Comuni al voto, già suddivisi per provincia (non ci sono capoluoghi al voto):

LAVORO E POLITICA/ Gli errori di Pd, M5s e Cgil che non aiutano l'occupazione

Agrigento: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani (sciolto per mafia).

Caltanissetta: San Cataldo (sciolto per mafia), Vallelunga Pratameno.

Catania: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca.

Enna: Calascibetta.

Messina: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta (sciolto per mafia), Patti, Rodì Milici, San Marco d’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta.

Palermo: Alia, Montelepre, San Cipirello (sciolto per mafia), Terrasini.

Ragusa: Vittoria (sciolto per mafia).

Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Pachino (sciolto per mafia), Rosolini, Sortino.

Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta.

SPILLO/ I danni di inchieste e presenzialismo per i media e i politici

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale per Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige. Dati Favara – Canicattì – Adrano – Vittoria – Alcamo

RISULTATI COMUNALI SICILIA 2021, LE SFIDE PIÙ “POLITICHE”

Non ci sono in questa tornata di Amministrative 2021 in Sicilia grossi centri o capoluoghi di provincia al voto, eppure restano alcune sfide più “politiche” e significative di altre: stiamo parlando ad esempio di Vittoria (Ragusa) o anche di Alcamo (Trapani) e Caltagirone (Catania). Si segnalano poi le Elezioni Comunali in centri popolosi come Adrano e Giarre (sempre nel catanese), Canicattì, Favara e Porto Empedocle (Agrigento), Lentini, Noto, Pachino e Rosolini (Siracusa) e San Cataldo nel Nisseno.

A Vittoria si sono visti negli scorsi giorni i leader nazionali come Giorgia Meloni (FdI) e Giuseppe Conte (M5s), ma anche mini-blitz di Matteo Salvini (Lega) e dei volti della segretaria Pd come Peppe Provenzano (vicesegretario) e le capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Nel Comune di Caltagirone si ritrova la “vecchia” sfida Centrosinistra-Centrodestra: nella città di Luigi Sturzo, il sindaco uscente tra i fedelissimi del Governatore Musumeci, Gino Ioppolo, ha deciso di non ricandidarsi e gli schieramenti vedono ora la sfida per il sindaco tra Sergio Gruttadauria e Fabio Roccuzzo.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI IN SICILIA

Capire come si vota alle Elezioni Comunali in Sicilia richiede un semplice sforzo di suddivisione dei Comuni presenti: in 29 centri, ovvero quelli minori di 15mila abitanti, si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei restanti 13 (superiori a 15mila abitanti) vige quello proporzionale.

– Città < 15mila ab.: non c’è ballottaggio, vince il candidato che ha maggioranza relativa dei voti. A ogni candidato sindaco corrisponde un’unica lista con un numero di candidati al Consiglio comunale che non supera il numero dei seggi: i cittadini che votano per un sindaco esprimono una preferenza anche per la sua lista. Non è permesso il voto disgiunto

– Città > 15mila ab.: sistema maggioritario con soglia di sbarramento al 3% e doppio turno (possibilità quindi di andare al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il quorum). Si vota con una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista. Concesso il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata): la scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto). È permesso il voto disgiunto, vige la regola della doppia preferenza purché di generi diversi, pena l’annullamento della seconda preferenza.

I dati sull’affluenza alle urne e i risultati provvisori saranno comunicati mediante l’utilizzo del programma Idec, realizzato con la collaborazione dell’assessorato regionale dell’Economia e della società Sicilia Digitale e delle Prefetture della Sicilia. Quattro in tutto le rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto, con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei Comuni interessati: domenica alle ore 12.30, 19.30 e 22.30; lunedì alle ore 15. Informa la Regione Sicilia, «i dati relativi ai risultati, man mano che verranno trasmessi, saranno immessi nel sistema dall’Ufficio elettorale della Regione, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale». Qui i focus sulle regole anti-Covid da osservare nei seggi, norme sul Green Pass e cosa succede in caso di errore.

LIVE Elezioni comunali 2021 (primo turno 3-4 ottobre): risultati di tutti i Comuni. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA